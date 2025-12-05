Сбой Cloudflare снова «положил» половину интернета — техобслуживание пошло не по плану

В условиях сложных инфраструктурных взаимосвязей проблемы даже одного провайдера интернет-сервисов сказываются на деятельности других. Второй за последние две недели сбой пережил сервис Cloudflare, который на этот раз затронул работу даже Downdetector — ресурса, на котором можно было пожаловаться, что не работает Cloudflare.

Как отмечает издание The Economic Times, незадачливые пользователи Cloudflare в такой ситуации были вынуждены использовать социальную сеть X для публикации жалоб на сбой в работе первого из сервисов. Ноябрьский сбой в инфраструктуре Cloudflare, напомним, затронул работу Spotify и ChatGPT. На этой неделе наблюдались проблемы с работой Canva, Zoom, Slack и Downdetector, но представителям редакции 3DNews на момент подготовки материала к публикации удалось попасть на последний из ресурсов.

Cloudflare сегодня распространила заявление о том, что изучает причины проблем в работе Dashboard и связанных с ним программных интерфейсов (API). В Сети распространяются сообщения, что сбой последовал после некой проблемы во время техобслуживания сети, а потому его удалось оперативно устранить, «откатив» конфигурации к стабильным.

Ноябрьский сбой затронул многих пользователей, в том числе, перестала функционировать инфраструктура социальной сети Truth Social американского президента Дональда Трампа (Donald Trump). На этот раз потоки претензий к работе Cloudflare хлынули на страницы социальной сети X, поскольку подходящий для подобных жалоб Downdetector тоже перестал работать. Пострадали не только частные пользователи, но и представители бизнеса, зависящего от инфраструктуры Cloudflare.