Dell и Lenovo предупредили клиентов о грядущем резком подорожании ПК по всем известной причине

Все увещевания крупнейших производителей ПК по поводу своей способности долго сдерживать рост цен из-за удорожания микросхем памяти, по всей видимости, не будут совпадать с реальными действиями, поскольку Dell и Lenovo уже известили своих клиентов о грядущем заметном повышении цен.

Источник изображения: Lenovo

Источник изображения: Lenovo

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание TrendForce. По крайней мере, являющаяся крупнейшим поставщиком готовых ПК и ноутбуков китайская компания Lenovo распространила среди клиентов уведомление, в котором сообщается о намеченном на начало 2026 года повышении цен на продукцию. Американская Dell Technologies не готова ждать так долго, а потому уже в середине текущего месяца начнёт повышать цены на свои компьютеры, причём в пределе они вырастут на 15–20 %.

Операционный директор Dell Джефф Кларк (Jeff Clarke) в интервью Bloomberg уже признался в прошлом месяце, что никогда не видел, чтобы цены на память росли так быстро. Доля стоимости памяти уже измеряется десятками процентов в структуре затрат на производство ноутбуков (минимум 15–18 %), поэтому производителям становится всё сложнее нивелировать данное изменение за счёт сокращения собственной прибыли.

Lenovo просто сообщила клиентам, что текущие цены будут действовать строго до 1 января следующего года, а потом могут быть пересмотрены. Помимо дефицита памяти, на рост цен влияет активное внедрение ИИ-технологий непосредственно в продукцию марки. Наибольшим спросом начинают пользоваться самые производительные ПК в ассортименте Lenovo, что также вызывает рост цен — по крайней мере, в корпоративном секторе рынка.

Наиболее востребованные производителями ПК модули памяти DRAM в последнее время подорожали в годовом сравнении на величину от 70 до 170 %. По данным южнокорейского ресурса The Chosun Daily, такая динамика уже заставила Lenovo, Dell, HP и Samsung пересматривать свои планы на 2026 год в части выпуска планшетов и так называемых ИИ-ПК. По прогнозам TrendForce, из-за роста цен на память рынок ПК в следующем году столкнётся со снижением объёмов поставок ноутбуков на 2,4 % вместо первоначально закладываемого в прогноз роста на 1,7 %.

Источник:

