Онлайн-кинотеатр, сайты СМИ и не только: Минцифры пополнило список ресурсов, доступных при отключениях мобильного интернета

Минцифры объявило о расширении так называемого «белого списка» — перечня российских сервисов и сайтов, которые будут оставаться доступными при отключении мобильного интернета по соображениям безопасности.

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

Как сообщает ведомство, список пополнился социально значимыми сервисами ряда регионов в таких сферах как здравоохранение, образование, общественный транспорт и др., а также сайтами администраций некоторых субъектов РФ.

Минцифры отметило, что работа по наполнению перечня ведётся постоянно. В рамках третьего этапа в него были включены онлайн-ресурсы:

  • Центробанка;
  • операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;
  • платформы «Россия — страна возможностей»;
  • федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодёжь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход»;
  • СМИ: «Известия», ТАСС;
  • сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»;
  • охранной системы «Цезарь Сателлит»;
  • онлайн-кинотеатра Okko.

Министерство отметило, что для включения в перечень «все используемые вычислительные ресурсы должны находиться на территории РФ. Список цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов Рунета, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности». Включить в него ресурс иным способом невозможно, подчеркнуло ведомство.

