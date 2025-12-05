Онлайн-кинотеатр, сайты СМИ и не только: Минцифры пополнило список ресурсов, доступных при отключениях мобильного интернета

Минцифры объявило о расширении так называемого «белого списка» — перечня российских сервисов и сайтов, которые будут оставаться доступными при отключении мобильного интернета по соображениям безопасности.
Как сообщает ведомство, список пополнился социально значимыми сервисами ряда регионов в таких сферах как здравоохранение, образование, общественный транспорт и др., а также сайтами администраций некоторых субъектов РФ.
Минцифры отметило, что работа по наполнению перечня ведётся постоянно. В рамках третьего этапа в него были включены онлайн-ресурсы:
- Центробанка;
- операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;
- платформы «Россия — страна возможностей»;
- федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодёжь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход»;
- СМИ: «Известия», ТАСС;
- сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»;
- охранной системы «Цезарь Сателлит»;
- онлайн-кинотеатра Okko.
Министерство отметило, что для включения в перечень «все используемые вычислительные ресурсы должны находиться на территории РФ. Список цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов Рунета, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности». Включить в него ресурс иным способом невозможно, подчеркнуло ведомство.
