«Яндекс Браузер» теперь будет потреблять меньше оперативной памяти благодаря ИИ-оптимизации

Десктопная версия «Яндекс Браузера» начала использовать модель машинного обучения для выявления неактивных вкладок, которые не понадобятся пользователю в ближайшее время. За счёт этого алгоритм высвобождает занимаемую веб-обозревателем оперативную память компьютера.

По данным разработчиков, упомянутое нововведение позволило «Яндекс Браузеру» потреблять до 36 % меньше оперативной памяти по сравнению с Google Chrome. Это означает, что запущенные параллельно с «Яндекс Браузером» приложения или игры будут работать быстрее. Современные интернет-обозреватели позволяют держать открытыми большое количество вкладок. Чтобы не тратить ресурсы ПК на неактивные веб-страницы, браузеры обычно выгружают их из оперативной памяти. Когда же пользователь снова возвращается к одной из таких вкладок, страница повторно загружается.

Разработчики задействовали ML-модель, которая определяет и выгружает из оперативной памяти неиспользуемые вкладки. В настоящее время «Яндекс Браузер» высвобождает до 1 Гбайт больше оперативной памяти по сравнению с аналогичным показателем в предыдущих версиях приложения. ML-модель обучалась на статистических данных о том, как люди взаимодействуют с браузером «Яндекса».

Алгоритм учитывает не только состояние отдельной вкладки, например, воспроизводится ли в ней видео или аудио, но и учитывает десятки других параметров. Также учитываются количество открытых вкладок, частота переключения между ними и даже расстояние между разными вкладками. Осуществлять управление функцией экономии памяти можно в настройках «Яндекс Браузера» в разделе «Производительность». Для запуска алгоритма достаточно активировать опцию «Всегда выгружать неиспользуемые вкладки из памяти».