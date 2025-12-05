Сегодня 05 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Браузеры «Яндекс Браузер» теперь будет потреблять...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Яндекс Браузер» теперь будет потреблять меньше оперативной памяти благодаря ИИ-оптимизации

Десктопная версия «Яндекс Браузера» начала использовать модель машинного обучения для выявления неактивных вкладок, которые не понадобятся пользователю в ближайшее время. За счёт этого алгоритм высвобождает занимаемую веб-обозревателем оперативную память компьютера.

По данным разработчиков, упомянутое нововведение позволило «Яндекс Браузеру» потреблять до 36 % меньше оперативной памяти по сравнению с Google Chrome. Это означает, что запущенные параллельно с «Яндекс Браузером» приложения или игры будут работать быстрее. Современные интернет-обозреватели позволяют держать открытыми большое количество вкладок. Чтобы не тратить ресурсы ПК на неактивные веб-страницы, браузеры обычно выгружают их из оперативной памяти. Когда же пользователь снова возвращается к одной из таких вкладок, страница повторно загружается.

Разработчики задействовали ML-модель, которая определяет и выгружает из оперативной памяти неиспользуемые вкладки. В настоящее время «Яндекс Браузер» высвобождает до 1 Гбайт больше оперативной памяти по сравнению с аналогичным показателем в предыдущих версиях приложения. ML-модель обучалась на статистических данных о том, как люди взаимодействуют с браузером «Яндекса».

Алгоритм учитывает не только состояние отдельной вкладки, например, воспроизводится ли в ней видео или аудио, но и учитывает десятки других параметров. Также учитываются количество открытых вкладок, частота переключения между ними и даже расстояние между разными вкладками. Осуществлять управление функцией экономии памяти можно в настройках «Яндекс Браузера» в разделе «Производительность». Для запуска алгоритма достаточно активировать опцию «Всегда выгружать неиспользуемые вкладки из памяти».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ «Яндекса» распланирует снегоуборку в Подмосковье — впервые в России
Apple впервые выпала из пятёрки любимых брендов россиян — «Яндекс» и Ozon оказались сильнее
У «Яндекса» сломалась «Алиса» — ИИ-помощник плохо отвечает и не управляет умным домом
Nvidia списала GeForce GTX 10 и GTX 900: для них перестали выходить драйверы Game Ready
Власти Индии передумали принуждать производителей смартфонов предустанавливать неудаляемое госприложение
Все ИИ-гиганты провалили проверку на безопасность — никто не в состоянии контролировать суперинтеллект
Теги: яндекс браузер, яндекс, нейросеть
яндекс браузер, яндекс, нейросеть
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.