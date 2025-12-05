Windows 11 25H2 стала доступна для всех совместимых компьютеров по всему миру

Microsoft начала развёртывать обновление Windows 11 25H2 ещё в сентябре, но до настоящего момента его аудитория была ограничена. Теперь установить его можно на любой совместимый компьютер.

«Windows 11 версии 25H2 теперь доступна для всех устройств, отвечающих требованиям Windows 11 для пользователей, которые включили параметр „Получать последние обновления сразу после их появления“. Если у вас соответствующее требованиям устройство с Windows 10 или Windows 11, вы можете проверить наличие обновления, выбрав „Параметры“, раздел „Центр обновления Windows“ и настройку „Проверить наличие обновлений“. Если ваше устройство готово к обновлению, вы увидите опцию „Скачать и установить Windows 11 версии 25H2“», — говорится на обновлённой странице поддержки Microsoft.

Развёртывание обновления началось пока только для компьютеров вне централизованного администрирования; установить его смогут в том числе владельцы машин под управлением Windows 11 24H2 в домашней или профессиональной версии. Можно не делать этого принудительно — в будущем обновление установится на компьютер автоматически. Новых функций Windows 11 25H2 не содержит — они появятся в других обновлениях как для 25H2, так и для 24H2. Доступен также официальный установочный образ Windows 11 25H2.