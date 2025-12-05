Сегодня 05 декабря 2025
Windows 11 25H2 стала доступна для всех совместимых компьютеров по всему миру

Microsoft начала развёртывать обновление Windows 11 25H2 ещё в сентябре, но до настоящего момента его аудитория была ограничена. Теперь установить его можно на любой совместимый компьютер.

Источник изображения: Ricardo Resende / unsplash.com

Источник изображения: Ricardo Resende / unsplash.com

«Windows 11 версии 25H2 теперь доступна для всех устройств, отвечающих требованиям Windows 11 для пользователей, которые включили параметр „Получать последние обновления сразу после их появления“. Если у вас соответствующее требованиям устройство с Windows 10 или Windows 11, вы можете проверить наличие обновления, выбрав „Параметры“, раздел „Центр обновления Windows“ и настройку „Проверить наличие обновлений“. Если ваше устройство готово к обновлению, вы увидите опцию „Скачать и установить Windows 11 версии 25H2“», — говорится на обновлённой странице поддержки Microsoft.

Развёртывание обновления началось пока только для компьютеров вне централизованного администрирования; установить его смогут в том числе владельцы машин под управлением Windows 11 24H2 в домашней или профессиональной версии. Можно не делать этого принудительно — в будущем обновление установится на компьютер автоматически. Новых функций Windows 11 25H2 не содержит — они появятся в других обновлениях как для 25H2, так и для 24H2. Доступен также официальный установочный образ Windows 11 25H2.

Источник:

Теги: microsoft, windows, обновление
