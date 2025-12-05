На «Госуслуги» перестали пускать без мессенджера Max — пока что ограничение можно обойти

У некоторых пользователей портала «Госуслуги» пропала возможность входить на него, не привязывая официальный российский мессенджер Max, обращает внимание «Код Дурова». Безальтернативный вход через Max с большей вероятностью появляется у тех, кто не настроил двухфакторную аутентификацию при входе. В отдельных случаях ограничение удаётся обойти.

Части пользователей «Госуслуги» предлагают привязать мессенджер Max в принудительном порядке, и отказаться от этого не получается. Обновление механизмов входа на портал, вероятно, развёртывается постепенно, и оно не зависит от того, завёл ли пользователь учётную запись в мессенджере. Окно с привязкой Max выводится пользователям, которые не настроили двухфакторную аутентификацию — если это сделать, то аккаунт в мессенджере можно не заводить.

Сложность в том, что выполнить эту операцию можно лишь в том случае, когда вход в аккаунт уже произведён, например, если приложение «Госуслуги» уже установлено на смартфоне. Ещё один вариант, который срабатывает у некоторых пользователей — зайти на десктопную версию портала или принудительно загрузить его настольный вариант в мобильном браузере.

Если зайти на «Госуслуги» всё-таки получилось, необходимо перейти в настройки профиля и выбрать вход с подтверждением — вариант «Одноразовый код». Для работы с этим вариантом потребуется приложение-аутентификатор, например, «Пароли» из комплекта Apple iOS 26 или Google Authenticator для Android.

На iPhone потребуется открыть приложение «Пароли», выбрать сохранённый пароль для входа на «Госуслуги» или задать его вручную, открыть этот пароль и нажать «Изменить» в правом верхнем углу, после чего выбрать «Настроить код». На последнем этапе в приложение-аутентификатор необходимо вставить код настройки из «Госуслуг», получить у приложения шестизначный код и ввести его при входе в «Госуслуги» — этот код меняется каждые 30 секунд. Возможно, в будущем механизм входа на «Госуслуги» изменится ещё раз, и обойтись без мессенджера Max уже не получится.

Обновлено:

В Минцифры заявили, что будут постепенно отказываться от подтверждения входа на «Госуслуги» через SMS. «Принято решение постепенно отказываться от подтверждения входа на „Госуслуги“ через СМС из-за растущих случаев мошенничества», — передаёт ТАСС сообщение министерства.