Сегодня 05 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети На «Госуслуги» перестали пускать без мес...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

На «Госуслуги» перестали пускать без мессенджера Max — пока что ограничение можно обойти

У некоторых пользователей портала «Госуслуги» пропала возможность входить на него, не привязывая официальный российский мессенджер Max, обращает внимание «Код Дурова». Безальтернативный вход через Max с большей вероятностью появляется у тех, кто не настроил двухфакторную аутентификацию при входе. В отдельных случаях ограничение удаётся обойти.

Источник изображения: kod.ru

Источник изображения: kod.ru

Части пользователей «Госуслуги» предлагают привязать мессенджер Max в принудительном порядке, и отказаться от этого не получается. Обновление механизмов входа на портал, вероятно, развёртывается постепенно, и оно не зависит от того, завёл ли пользователь учётную запись в мессенджере. Окно с привязкой Max выводится пользователям, которые не настроили двухфакторную аутентификацию — если это сделать, то аккаунт в мессенджере можно не заводить.

Сложность в том, что выполнить эту операцию можно лишь в том случае, когда вход в аккаунт уже произведён, например, если приложение «Госуслуги» уже установлено на смартфоне. Ещё один вариант, который срабатывает у некоторых пользователей — зайти на десктопную версию портала или принудительно загрузить его настольный вариант в мобильном браузере.

Если зайти на «Госуслуги» всё-таки получилось, необходимо перейти в настройки профиля и выбрать вход с подтверждением — вариант «Одноразовый код». Для работы с этим вариантом потребуется приложение-аутентификатор, например, «Пароли» из комплекта Apple iOS 26 или Google Authenticator для Android.

На iPhone потребуется открыть приложение «Пароли», выбрать сохранённый пароль для входа на «Госуслуги» или задать его вручную, открыть этот пароль и нажать «Изменить» в правом верхнем углу, после чего выбрать «Настроить код». На последнем этапе в приложение-аутентификатор необходимо вставить код настройки из «Госуслуг», получить у приложения шестизначный код и ввести его при входе в «Госуслуги» — этот код меняется каждые 30 секунд. Возможно, в будущем механизм входа на «Госуслуги» изменится ещё раз, и обойтись без мессенджера Max уже не получится.

Обновлено:

В Минцифры заявили, что будут постепенно отказываться от подтверждения входа на «Госуслуги» через SMS. «Принято решение постепенно отказываться от подтверждения входа на „Госуслуги“ через СМС из-за растущих случаев мошенничества», — передаёт ТАСС сообщение министерства.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Жители СНГ теперь могут пользоваться мессенджером Max, но кому попало написать не получится
В мессенджере Max зарегистрировались 50 млн пользователей — и они активнее звонят, чем пишут
«Яндекс» поселил «Алису» на флагманском ИИ в мессенджерах Max и Telegram
Онлайн-кинотеатр, сайты СМИ и не только: Минцифры пополнило список ресурсов, доступных при отключениях мобильного интернета
Netflix купит Warner Bros. за $82,7 млрд, но сделку могут сорвать антимонопольщики
Cloudflare заблокировала 416 млрд запросов от ИИ-ботов за пять месяцев — самым большим злом сочли Google
Теги: госуслуги, max, мессенджер
госуслуги, max, мессенджер
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.