США проверят, не обманула ли TP-Link пользователей своим разделением на американскую и китайскую компании

Федеральная торговая комиссия (FTC) США изучит вопрос о том, мог ли производитель маршрутизаторов TP-Link ввести американских потребителей в заблуждение и скрыть свои связи с Китаем после того, как в прошлом году завершил реструктуризацию, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Ведомство хочет выяснить, не создала ли TP-Link ложное чувство безопасности у своих клиентов и не ввела ли их в заблуждение, создав представление о себе как об американской компании и скрыв свои связи с Китаем. Проверка находится на ранней стадии, и пока неизвестно, решит ли FTC пойти дальше.

Глава американской TP-Link Джеффри Чао (Jeffrey Chao) заявил агентству Reuters, что компания «по-прежнему предоставляет СМИ и властям сведения о своей цепочке поставок, и предположения, что мы пытались что-то скрыть, абсурдны. <..> У меня нет и никогда не было связей с КПК (Коммунистической партией Китая), и того же стандарта я придерживаюсь в отношении TP-Link».

В апреле стало известно, что власти США проводили антимонопольное уголовное расследование в отношении ценовых стратегий американской TP-Link и рисков для национальной безопасности, которые может представлять её растущая доля рынка. По одной из версий, китайские хакеры эксплуатируют уязвимости в оборудовании TP-Link при проведении кибератаки на ресурсы американских компаний и ведомств.