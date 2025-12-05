Сегодня 05 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости материнские платы MaxSun представила компактную, но мощную...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

MaxSun представила компактную, но мощную плату MS-iCraft X870M для «будущих Ryzen» с мощностью до 400 Вт

Компания MaxSun представила компактную материнскую плату MS-iCraft X870M на чипсете X870. Производитель отмечает, что новинка предназначена для Ryzen 7000, 8000 и 9000, а также «процессоров будущего поколения». Вероятно, речь идёт об ожидаемых моделях Ryzen 7 9850X3D и Ryzen 9 9950X3D2. Первый уже успел засветиться на сайте AMD, второй пока фигурирует только в слухах.

Источник изображений: MaxSun

Источник изображений: MaxSun

Несмотря на компактные размеры (плата выполнена в формате Micro-ATX), MS-iCraft X870M оснащена усиленной подсистемой питания VRM со схемой фаз 16+2+1, где каждая фаза рассчитана на силу тока 50 А. MaxSun заявляет целевой TDP в 300 Вт с возможностью «разблокировки» до 400 Вт, причём на рекламном слайде в качестве ориентира упоминается Ryzen 9 9950X3D. Иными словами, у платы есть большой запас по мощности для возможного разгона процессоров.

Плата оснащена четырьмя слотами DDR5 DIMM для установки до 192 Гбайт ОЗУ с поддержкой профилей AMD EXPO. Компания указывает на поддержку памяти со скоростью 8400 МТ/с.

У MS-iCraft X870M также имеется один слот PCIe 5.0 x16, три разъёма M.2 для NVMe-накопителей PCIe 5.0, поддержка Wi-Fi 7, 5-гигабитный сетевой контроллер, а также пара USB-C для фронтальной и тыльной панелей и пара USB4 (Type-C 40 Гбит/с). MaxSun также установила на кожух разъёмов задней панели цифровой дисплей, отображающий различную информацию о системе, и добавила на радиатор чипсета активный вентилятор для более эффективного охлаждения. Для удобства плата предлагает механизм для упрощённого демонтажа видеокарты и кнопку сброса BIOS. Также есть индикатор POST-кодов. С остальными особенностями материнской платы можно ознакомиться в галерее ниже.

MaxSun MS-iCraft X870M
MAXSUN-X870M-3-1200x675.jpg
Смотреть все изображения (8)
MAXSUN-X870M-4-1200x675.jpg
MAXSUN-X870M-5-1200x675.jpg
MAXSUN-X870M-6-1200x675.jpg
MAXSUN-X870M-7-1200x675.jpg
MAXSUN-X870M-8-1200x675.jpg
MAXSUN-X870M-9-1200x675.jpg
MAXSUN-X870M-10-1200x675.jpg
Смотреть все
изображения (8)

Стоимость MS-iCraft X870M не сообщается. Производитель также не сказал, когда она станет доступна в продаже.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
MaxSun представила плату MS-iCraft B850 Aiga для Ryzen 9000 и не только
Maxsun выпустила компактную плату с изнаночным разъёмом для видеокарт — MS-Terminator B850 BKB WiFi за $135
MaxSun выпустила аниме-видеокарту GeForce RTX 5070 iCraft OC12G Aiga Plus с переливающимся покрытием Starlight
Gigabyte анонсировала материнскую плату X870E Aero X3D Wood с отделкой под дерево
ASRock выпустила материнскую плату H610M COMBO с дополнительными слотами для памяти DDR4
Erying выпустила настольные материнские платы с мобильными процессорами Intel Core Ultra 200H
Теги: maxsun, amd x870, материнская плата, socket am5
maxsun, amd x870, материнская плата, socket am5
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.