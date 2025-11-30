Сегодня 30 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры AMD случайно подтвердила подготовку Ryze...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AMD случайно подтвердила подготовку Ryzen 7 9850X3D — до анонса осталось чуть больше месяца

Компания AMD добавила на свой официальный сайт неанонсированный процессор Ryzen 7 9850X3D. Упоминание чипа, на которое обратил внимание датамайнер Olrak29, было обнаружено на странице французской версии сайта AMD, связанной с драйверами.

Источник изображения: Overclock3d

Источник изображения: Overclock3d

Ryzen 7 9850X3D — один из двух ожидаемых процессоров Zen 5 с технологией дополнительной кеш-памяти 3D V-Cache, которые, по слухам, в ближайшем будущем будут представлены компанией AMD официально. До этого в слухах также фигурировала модель Ryzen 9 9950X3D2. Ожидается, что данный 16-ядерный процессор получит две плитки дополнительной кеш-памяти 3D V-Cache вместо одной, как у актуальной модели Ryzen 9 9950X3D.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

По информации портала VideoCardz, восьмиядерный Ryzen 7 9850X3D предложит более высокую максимальную тактовую частоту в 5,6 ГГц, что на 400 МГц выше максимальной частоты актуальной модели Ryzen 7 9800X3D. При этом базовая частота нового чипа останется прежней, на уровне 4,7 ГГц. Общий объём кеш-памяти L3 не изменится и составит 96 Мбайт.

Актуальная модель Ryzen 7 9800X3D является одним из самых популярных 8-ядерных игровых процессоров AMD. Хотя компания пока официально не подтверждала планов по выпуску обновлённых моделей Ryzen 7 9850X3D и Ryzen 9 9950X3D, ожидается, что чипы будут представлены в ходе выставки электроники CES 2026 в январе. Там же ожидается анонс серии гибридных процессоров Ryzen 9000G с мощной встроенной графикой для настольных систем с AM5.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD представила Ryzen 5 7500X3D — шестиядерник с расширенным кешем за $269 для бюджетных геймерских ПК
AMD раскрыла первые подробности о Zen 7 — представлен свежий план выпуска CPU-архитектур
Третья молодость Zen 2 и Zen 3+: AMD опять перевыпустила старые процессоры под новыми именами
Ускорители вычислений Baidu имеют все шансы стать хитом китайского рынка
В 2027 году Intel может наладить выпуск процессоров Apple M по техпроцессу 18A-P
Бывший глава Intel Гелсингер заявил, что к концу десятилетия нынешние ускорители ИИ станут бесполезными
Теги: ryzen 9000x3d, процессор, утечка, 3d v-cache
ryzen 9000x3d, процессор, утечка, 3d v-cache
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Бывший глава Intel Гелсингер заявил, что к концу десятилетия нынешние ускорители ИИ станут бесполезными
На орбиту запущен пятый «завод» компании Varda Space — теперь их там два одновременно
Лопнувший ИИ-пузырь не вернёт рабочие места сокращённым специалистам
«Мы просто поражены приёмом»: авторы олдскульного хоррора Tormented Souls 2 продали свыше 100 тыс. его копий и занялись первым DLC
Micron инвестирует $9,6 млрд в завод по производству памяти HBM в Японии
Инвесторы пока не боятся вкладывать деньги в ИИ-стартапы на фоне разговоров о формировании пузыря 3 мин.
Новая статья: Goodnight Universe — колыбельная для крошки. Рецензия 9 ч.
Новая статья: Gamesblender № 754: кризис на рынке памяти, Pioner не для российского Steam и 20-летие Xbox 360 10 ч.
Роскомнадзор увидел в Roblox угрозу детям — на платформе нашли неподобающий контент 17 ч.
Asus предупредила об очередной критической уязвимости в маршрутизаторах с AiCloud 17 ч.
Infinix проведёт в декабре турнир по PUBG Mobile, для участия в котором нужно быть студентом вуза или ссуза России 18 ч.
Президент Signal призвала не спешить с внедрением ИИ в мессенджерах 19 ч.
ИИ-модель DeepseekMath-V2 достигла уровня золотой медали на Международной математической олимпиаде 20 ч.
Практическое использование ИИ в работе остаётся весьма неравномерным 29-11 08:07
Новая статья: PowerWash Simulator 2 — опять работать. Рецензия 29-11 00:01
Ускорители вычислений Baidu имеют все шансы стать хитом китайского рынка 30 мин.
SK hynix будет использовать все возможности, чтобы увеличить объёмы выпуска DRAM 2 ч.
Китайский предприниматель сколотил состояние на сдаче в аренду африканских IP-адресов за пределами континента 2 ч.
Первый в мире частный научный спутник успешно выведен в космос — он будет изучать звёзды в ультрафиолете 14 ч.
Главы технологических компаний наперебой заговорили о ЦОД в космосе 15 ч.
В 2027 году Intel может наладить выпуск процессоров Apple M по техпроцессу 18A-P 16 ч.
Samsung выпустила внешние SSD T7 Resurrected с ударопрочным корпусом из вторсырья и скоростью до 1050 Мбайт/с 17 ч.
Битва за Северную Европу: Digital Realty и Equinix борются за покупку скандинавского оператора ЦОД atNorth за €4,5 млрд 18 ч.
Asustor представила десктопные NAS Lockerstor Gen2+ с двумя портами 5GbE и чипом Intel Jasper Lake 18 ч.
MGX-сервер MSI CG480-S6053 получил чипы AMD EPYC Turin и восемь слотов PCIe 5.0 x16 для FHFL-карт двойной ширины 18 ч.