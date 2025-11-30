AMD случайно подтвердила подготовку Ryzen 7 9850X3D — до анонса осталось чуть больше месяца

Компания AMD добавила на свой официальный сайт неанонсированный процессор Ryzen 7 9850X3D. Упоминание чипа, на которое обратил внимание датамайнер Olrak29, было обнаружено на странице французской версии сайта AMD, связанной с драйверами.

Ryzen 7 9850X3D — один из двух ожидаемых процессоров Zen 5 с технологией дополнительной кеш-памяти 3D V-Cache, которые, по слухам, в ближайшем будущем будут представлены компанией AMD официально. До этого в слухах также фигурировала модель Ryzen 9 9950X3D2. Ожидается, что данный 16-ядерный процессор получит две плитки дополнительной кеш-памяти 3D V-Cache вместо одной, как у актуальной модели Ryzen 9 9950X3D.

По информации портала VideoCardz, восьмиядерный Ryzen 7 9850X3D предложит более высокую максимальную тактовую частоту в 5,6 ГГц, что на 400 МГц выше максимальной частоты актуальной модели Ryzen 7 9800X3D. При этом базовая частота нового чипа останется прежней, на уровне 4,7 ГГц. Общий объём кеш-памяти L3 не изменится и составит 96 Мбайт.

Актуальная модель Ryzen 7 9800X3D является одним из самых популярных 8-ядерных игровых процессоров AMD. Хотя компания пока официально не подтверждала планов по выпуску обновлённых моделей Ryzen 7 9850X3D и Ryzen 9 9950X3D, ожидается, что чипы будут представлены в ходе выставки электроники CES 2026 в январе. Там же ожидается анонс серии гибридных процессоров Ryzen 9000G с мощной встроенной графикой для настольных систем с AM5.