Значимые решения, никакого руководства и пять концовок: в Steam вышло новое демо фэнтезийной ролевой игры Ardenfall, вдохновлённой The Elder Scrolls

Разработчики из «одержимой The Elder Scrolls» американской команды Spellcast Studios объявили о выпуске в сервисе Steam обновлённой демоверсии фэнтезийной ролевой игры своей мечты — Ardenfall.

Напомним, оригинальная демоверсия Ardenfall вышла ещё в 2022 году. Разработчики потратили несколько лет на её расширение до полноценного опыта, и теперь готовы поделиться его частичкой в виде нового «пробника».

Он меньше предыдущего (около двух часов на прохождение), больше похож на традиционное демо, стартует в начале игры и имеет чёткий конец. Релиз сопровождался геймплейным трейлером (прикреплён ниже).

По сравнению с октябрьской тестовой версией пользователи демо Ardenfall смогут оценить новый регион, улучшенную боевую систему и графику, множество секретов, а также пять уникальных концовок.

События Ardenfall разворачиваются на острове Арденфолл, где «любители Skyrim или Morrowind наверняка почувствуют себя как дома». Решения имеют значение, действия несут за собой последствия, а NPC запоминают сделанный игроком выбор.

Динамичная боевая система Ardenfall позволит скрещивать традиционное оружие с магией, призывать монстров, бросаться зельями посреди сражения или, например, улететь от проблем с помощью заклинания левитации.

Ранний доступ Ardenfall стартует в 2026 году на ПК (Steam). Обещают калейдоскоп ландшафтов, никакого руководства, редактор персонажа и глубокую систему прогресса. Поддержка русского языка не заявлена.