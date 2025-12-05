Анонсирован триллер-головоломка Rivage, авторы которого хотят повторить успех культовой Blue Prince

Разработчики из студии Exnilo совместно с издательством Raw Fury анонсировали Rivage — атмосферное научно-фантастическое приключение, действие которого будет происходить на космической станции. По случаю анонса был представлен трейлер, знакомящий игроков с ключевой локацией.

Rivage расскажет историю учёной Миранды, которая оказалась в полном одиночестве на космической станции A.R.E.S. в искажающей реальность временной петле. Героиня будет решать запутанные головоломки, экспериментировать с разными объектами и собирать сведения о пропавшем экипаже.

Авторы также называют свой проект триллер-головоломкой, где «логика и исследование ткут невероятный узор на канве сюжета, а каждый шаг может как приблизить вас к спасению, так и увести от него».

Rivage

В попытке собрать информацию о пропавшем экипаже космической станции Миранда будет читать дневники, личные записи и зашифрованные сообщения его членов. Попутно девушке придётся чинить повреждённые механизмы, изучать артефакты, управлять гравитацией и экспериментировать.

Издательство Raw Fury также помогло разработчикам из калифорнийской студии Dogubomb выпустить в апреле головоломку Blue Prince, которую журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Scherier) назвал «одной из лучших игр всех времён». Создатели Rivage открыто заявляют о желании поставить своё произведение в один ряд с указанным проектом.

Выход Rivage запланирован на 2026 год. Игру уже сейчас можно добавить в список желаемого в Steam.