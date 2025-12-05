Сегодня 05 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение Анонсирован триллер-головоломка Rivage, ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Анонсирован триллер-головоломка Rivage, авторы которого хотят повторить успех культовой Blue Prince

Разработчики из студии Exnilo совместно с издательством Raw Fury анонсировали Rivage — атмосферное научно-фантастическое приключение, действие которого будет происходить на космической станции. По случаю анонса был представлен трейлер, знакомящий игроков с ключевой локацией.

Источник изображений: Raw Fury

Источник изображений: Raw Fury

Rivage расскажет историю учёной Миранды, которая оказалась в полном одиночестве на космической станции A.R.E.S. в искажающей реальность временной петле. Героиня будет решать запутанные головоломки, экспериментировать с разными объектами и собирать сведения о пропавшем экипаже.

Авторы также называют свой проект триллер-головоломкой, где «логика и исследование ткут невероятный узор на канве сюжета, а каждый шаг может как приблизить вас к спасению, так и увести от него».

Rivage
Смотреть все изображения (4)
Смотреть все
изображения (4)

В попытке собрать информацию о пропавшем экипаже космической станции Миранда будет читать дневники, личные записи и зашифрованные сообщения его членов. Попутно девушке придётся чинить повреждённые механизмы, изучать артефакты, управлять гравитацией и экспериментировать.

Издательство Raw Fury также помогло разработчикам из калифорнийской студии Dogubomb выпустить в апреле головоломку Blue Prince, которую журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Scherier) назвал «одной из лучших игр всех времён». Создатели Rivage открыто заявляют о желании поставить своё произведение в один ряд с указанным проектом.

Выход Rivage запланирован на 2026 год. Игру уже сейчас можно добавить в список желаемого в Steam.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Стараемся делать всё как можно быстрее»: Path of Exile 2 не выйдет из раннего доступа в марте
«Не могу дождаться, чтобы эмоционально себя разрушить»: анонс хоррора When Sirens Fall Silent от авторов Martha is Dead был восторженно встречен игроками
Дом с призраками, зубодробительные головоломки и могущественный маятник в геймплейном трейлере хоррора The Occultist
Значимые решения, никакого руководства и пять концовок: в Steam вышло новое демо фэнтезийной ролевой игры Ardenfall, вдохновлённой The Elder Scrolls
Соавтор Fallout спустя пять лет вернулся в Obsidian Entertainment для работы над секретной игрой
Динамичный трейлер подтвердил дату выхода ультражестокого научно-фантастического экшена Romeo is a Dead Man от создателей No More Heroes
Теги: raw fury, exnilo studio, головоломка
raw fury, exnilo studio, головоломка
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.