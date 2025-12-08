Сегодня 08 декабря 2025
«Билайн» запускает новый формат защищенного корпоративного мессенджера eXpress для бизнес-коммуникаций

«Билайн» объявляет о запуске корпоративного мессенджера для безопасного делового общения совместно с командой eXpress. Продукт объединяет привычный интерфейс популярных мессенджеров с высокими стандартами безопасности, необходимыми для бизнес-среды.

Источник изображения: «Билайн»

Источник изображения: «Билайн»

Новый продукт позволяет бизнесу получить готовое «коробочное» решение по модели «Программное обеспечение как услуга» (SaaS), с функциональностью и защищенностью уровня Enterprise. В данном формате мессенджер eXpress не требует развертывания собственной инфраструктуры, привлечения ИТ-специалистов и обучения сотрудников, обеспечивая при этом полный контроль над корпоративными коммуникациями.

Ключевые возможности eXpress:

  • Глобальная «Федерация»: протокол для безопасного общения не только внутри компании, но и с партнерами и клиентами, использующими eXpress, а также с обычными пользователями
  • Привычный и функциональный интерфейс: персональные и групповые чаты, каналы, обмен файлами, голосовые сообщения, стикеры, реакции, опросы.
  • Уникальные функции: теги для быстрой организации чатов, треды для точечных обсуждений, напоминания о важных сообщениях и гибкие пользовательские статусы.
  • Аудио- и видеосвязь: звонки один-на-один, групповые аудиозвонки и видеоконференции на 250+ участников с записью, функцией «поднятой руки», виртуальными фонами и возможностью демонстрации экрана
  • Кроссплатформенность: версии для Web, Windows, macOS, мобильные приложения для iOS и Android, а также поддержка Ubuntu, Linux, Astra Linux, Aurora.

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайна»:

«Запуск корпоративного мессенджера eXpress по модели SaaS — это стратегический шаг для нас и новое удобное для клиентов решение. Мы понимаем запрос рынка на цифровой суверенитет, защиту данных и качественную альтернативу публичным средствам коммуникации. В составе продукта eXpress есть все, к чему привыкли пользователи в повседневном общении, с уровнем безопасности, который требуется в корпоративной среде. Это SaaS решение “из коробки”, которое делает деловое общение комфортным, а компанию — защищенной. Мы уже используем eXpress в "Билайне" и теперь с уверенностью предлагаем его нашим клиентам как сервис».

Андрей Врацкий, CEO eXpress:

«Все больше заказчиков осознают необходимость использования корпоративных мессенджеров взамен публичных. Решение для коммуникаций по модели SaaS удобно в использовании и масштабировании. Мы уверены, что сотрудничество с "Билайном" значительно расширит "Федерацию" eXpress, предоставив бизнесу защищенный мессенджер».

Источник:

Теги: билайн, мессенджер, россия
