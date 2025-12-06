Сегодня 06 декабря 2025
В США при загадочных обстоятельствах исчез ярый борец с суперинтеллектом

Американский активист Сэм Киршнер (Sam Kirschner), который выступал против создания так называемого «суперинтеллекта», пропал две недели назад. Он состоял в группе Stop AI, выступающей за постоянный глобальный запрет на развитие суперинтеллекта и проводившей еженедельные собрания в калифорнийском городе Беркли. Об этом пишет РБК со ссылкой на западные СМИ.

Источник изображения: Stop AI / ***

Источник изображения: Stop AI / Facebook

О пропаже Киршнера сообщила активистка Фиби Томас Сорген, которая стала членом Stop AI несколько месяцев назад. По её словам, участники движения являются приверженцами ненасильственных методов — они раздают листовки, организовывают ежемесячные демонстрации и обсуждают разные идеи для рекламных акций.

Киршнер переехал с Сан-Франциско из Сиэтла в 2024 году и стал соучредителем Stop AI. Активист неоднократно заявлял публично о своей приверженности ненасилию. По словам друзей Киршнера, он был вспыльчивым человеком и часто говорил, что искусственные интеллект может убить его сестру. В сообщении сказано, что со временем Киршнер «утратил веру в стратегию ненасилия», из-а чего его даже исключили из Stop AI.

Новый лидер Stop AI Мэтью Холла сообщил, что незадолго до исчезновения у него с Киршнером возник конфликт из-за финансового вопроса. В конечном счёте Киршнер нанёс Холла несколько ударов по голове, из-за чего последний оказался в больнице с сотрясением мозга. Позднее Киршнер принёс извинения за это, добавив, что его раздражает медлительность Stop AI и что, по его мнению, ненасильственные методы не работают.

Киршнер написал 21 ноября в своём аккаунте в соцсети X «больше не участвую в Stop AI». После этого он пропал. Он не явился на назначенное судебное заседание по поводу его ареста в феврале за блокирование дверей в офисе компании OpenAI. Активисты также посетили квартиру Киршнера в Западном Окленде, но его и там не нашли. После этого они обратились в полицию, а также предупредили ИИ-компании о том, что Киршнер может представлять опасность. Активисты считают, что Киршнер может находиться в палаточном лагере, поскольку он взял с собой велосипед, но оставил ноутбук и смартфон.

В день публикации сообщения Киршнера OpenAI закрыла свои офисы в Сан-Франциско. Поводом для этого стало поступившее предупреждение о том, что Киршнер «выразил намерение причинить физический вред сотрудникам OpenAI». Позднее в американских СМИ также появлялась информация о бюллетене, распространённом в полиции Сан-Франциско. В нём говорилось о двух звонивших, которые предупредили о намерении Киршнера купить мощное оружие и убить сотрудников OpenAI.

Источник:

Теги: искусственный интеллект, сша, суперинтеллект
