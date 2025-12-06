«Новый DeepSeek-момент»: первый в мире полностью агентный смартфон показали в деле

Китай в очередной раз продемонстрировал стремительное развитие в области искусственного интеллекта. Пока весь остальной мир наблюдает за разрозненными ИИ-помощниками, функциями ИИ и редкими случаями взаимодействия приложений на смартфонах, ZTE и ByteDance разработали смартфон с интеграцией ИИ-агента на уровне операционной системы. Он управляет всеми функциями устройства так же, как человек.

Прототип смартфона ZTE Nubia M153 работает под управлением модифицированной версии Android, в которую интегрирован ИИ-агент ByteDance Doubao. Doubao — известная в Китае экосистема моделей ИИ общего назначения, которые используются в чат-ботах и рабочих приложениях. В случае ZTE Nubia M153 это не рядовой ИИ-помощник — агент полностью контролирует смартфон: видит пользовательский интерфейс, скачивает и запускает приложения, работает с их функциями, набирает текст, совершает звонки и выполняет многоэтапные задачи.

Пользователь может даже не знать, какие приложения могут требоваться для решения поставленных задач — ИИ управляет смартфоном так же, как это делает человек, а не приложение. В одном из примеров агент нашёл пользователю человека, готового постоять в очереди вместо него: нашёл и установил приложение местного сервиса, поставил задачу, заполнил необходимые поля в форме и вывел последний экран для подтверждения заказа. Сам пользователь до этого не знал, какое приложение могло бы решить эту задачу, и как его настроить. ИИ-агент сделал всё самостоятельно.

Another DeepSeek moment. This is the world’s first actual smart phone. It’s an engineering prototype of ZTE’s Nubia M153 running ByteDance’s Doubao AI agent fused into Android at the OS level. It has complete control over the phone. It can see the UI, choose/download apps,… pic.twitter.com/lM9PYMoQek — Taylor Ogan (@TaylorOgan) December 4, 2025

Прототип смартфона ZTE Nubia M153 работает на актуальном чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с 16 Гбайт оперативной памяти. Анализ экранного интерфейса и функции управления реализуются локально при помощи ИИ на устройстве, а семантический анализ и более сложные операции осуществляются на удалённых облачных ресурсах. Такое распределение задач позволяет ИИ работать быстро и обеспечивать сохранность конфиденциальных данных — паролей и платёжной информации.

Приложениями на основе этой модели ByteDance Doubao в Китае пользуются более 175 млн человек. Она основана на разрежённой архитектуре «смеси экспертов» и является мультимодальной, то есть работает с текстом и изображениями. В одном из примеров ИИ на смартфоне опознал по фото станцию замены аккумуляторов для электромобилей NIO и пояснил принцип её работы.

Более впечатляющей демонстрацией стало бронирование номера в гостинице: пользователь сделал снимок входа в неё и изъявил намерение забронировать номер. Doubao в облаке интерпретировал семантику: определил гостиницу; понял, что необходим номер на сегодня и уточнил политику в отношении домашних животных. Обученная ZTE нейросеть Nebula-GUI с 7 млрд параметров проделала непосредственные операции: открыла приложение для бронирования, указала в нём даты, выбрала оптимальные цены, уточнила политику в отношении домашних животных и проинформировала пользователя о ней. Бесперебойную работу определяет двухслойная архитектура: Doubao планирует, а Nebula-GUI выполняет.

This isn’t a chat overlay, it’s a true multimodal agent. It has the brand-new Snapdragon 8 Elite Gen 5 with 16GB RAM, so it can push a lot of the agentic workload on-device. Here I take a picture of a NIO battery swap station and ask, “What is this thing?” It’s running… pic.twitter.com/b0rg7iJX3l — Taylor Ogan (@TaylorOgan) December 4, 2025

Ещё одна демонстрация — заказ роботакси. Doubao получила данные спутникового геопозиционирования, произвёл поиск местных приложений для заказа поездок, чтобы определить оператора, который обслуживает конкретный маршрут. Nebula-GUI запустила приложение Baidu Apollo, выбрала пункты посадки и назначения и подтвердила поездку. Пользователь прямо во время поездки попросил изменить место высадки — ИИ распознал активную поездку в Apollo, открыл нужный экран, поменял конечную точку, подтвердил её на смартфона и в самом роботакси. Когда пользователь забыл, какой номер телефона был привязан к его учётной записи в приложении, ИИ нашёл эти данные и назвал последние четыре цифры — их нужно было ввести для доступа в машину.

This is where it stops feeling like “voice commands” and starts feeling like a real assistant. I don’t remember which number I logged into the Baidu Apollo robotaxi app. Doubao digs into the app’s settings and tells me the last four digits of this account’s phone number so I can… pic.twitter.com/FT9I9q3QMi — Taylor Ogan (@TaylorOgan) December 4, 2025

Последним крупным примером стал заказ еды — в данном случае двух напитков в сервисе Meituan, предлагающем доставку дронами. ИИ сделал заказ к ближайшему автоматизированному пункту выдачи, и когда система Meituan сделала подтверждающий звонок, Doubao ответила от имени пользователя и поговорила с ботом Meituan. Два бота успешно договорились без какого-либо участия человека. Параллельно пользователь во время прогулки включал смартфон как инструмент для оценки окружающей обстановки, задавал вопросы о заведениях и людях, которые встречались по пути.

Таким образом, прототип смартфона получил возможность в полной мере управлять собственным графическим интерфейсом, и помогала ему в этом мощная мультимодальная модель с логическим мышлением. Человеку больше не нужно понимать особенности работы с приложениями — достаточно сказать смартфону, что требуется в результате. Ни один производитель смартфонов пока не демонстрировал подобных возможностей. Нет ясности, выйдет ли подобное устройство на рынок, но прототип показал, как смартфоны с ИИ-агентами могут изменить жизнь современного человека.

Показавшего смартфон в деле глава хэдж-фонда Snow Bull Capital Тейлор Орган (Taylor Ogan) устройство очень впечатлило и он назвал его появление потенциальным новым «моментом DeepSeek», подразумевая, что появление новинки всколыхнёт индустрию, как это сделала нашумевшая китайская ИИ-модель.