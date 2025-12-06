Инженеры MIT создали юркого микробота-шмеля — за 11 секунд он выполнил 10 петель Нестерова

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) представили улучшенного воздушного микроробота размером с микрокассету для диктофона и весом менее канцелярской скрепки, который по скорости, ускорению и манёвренности сравнялся с настоящим шмелем. В будущем такие «шмели» будут использоваться для спасательных операций в стеснённых условиях, где обычным дронам не пролететь.

Во время тестовых полётов устройство смогло за одиннадцать секунд десять раз подряд выполнить петлю Нестерова. При этом создавались воздушные помехи с эффектом порывов ветра до 1 м/с, что почти не влияло на исполнение трюка. Дрон выполнен по схеме насекомого и держится в воздухе благодаря высокочастотным махам крыльев. Крыльями управляют гибкие «мышцы» с электрическим питанием. Эта схема с существенными доработками впервые была показана около года назад.

С тех пор учёные модернизировали дрона-насекомого. В частности, ему удлинили крылья и установили датчик ориентации. Также исследователи разработали программу на основе ИИ и системы обучения. Программа-контроллер управляет крыльями — частотой махов и наклоном, чтобы удерживать дрон на заданной траектории. Погрешность отклонения от траектории не превышает 5 см. Контроллер обучен предсказывать режим полёта в реальных условиях, чтобы дрон не сталкивался с препятствиями и не совершал невыполнимых манёвров — не падал.

Благодаря нововведениям дрон увеличил скорость перемещения на 447 % и получил возможность ускоряться на 225 % быстрее. Его масса составляет 0,65 грамма, а размеры находятся в пределах 4 × 2 × 1 см. Питание и сигналы управления крыльями поступают от внешнего источника по проводам. Контроллер на основе ИИ работает на настольном компьютере. Миниатюрный источник питания и такой же чип управления — всё это в будущем. Также в будущем учёные рассматривают возможность оснащения дрона камерой и дополнительными датчиками.