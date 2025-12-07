Сегодня 07 декабря 2025
Jolla представила Linux-смартфон с физич...
Jolla представила Linux-смартфон с физическим переключателем приватности

Финская компания Jolla после долгого перерыва по выпуску новых телефонов объявила о начале приёма предзаказов на смартфон Jolla Phone, который может поступить в продажу уже в следующем году — при условии сбора достаточного числа предзаказов. Устройство работает на базе мобильной ОС Sailfish и позиционируется как независимый европейский Linux-проект, реализуемый совместно с сообществом (Do It Together, DIT), которое им будет пользоваться.

Источник изображений: Jolla

Источник изображений: Jolla

В Jolla подчёркивают, что в основе системы лежит настоящий Linux, а не его упрощённая или модифицированная версия, и заявляют об отсутствии встроенной телеметрии, аналитики или автоматических обращений к удалённым серверам. При этом смартфон поддерживает установку Android-приложений, но пользователь, если пожелает, может полностью исключить из системы сервисы Google, уточняет GSMArena.

Технические характеристики Jolla Phone включают однокристальную систему MediaTek (SoC), 12 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт встроенной памяти с возможностью расширения через microSD-карту. Экран — 6,36-дюймовый FullHD AMOLED с плотностью пикселей 390 ppi и защитным стеклом Gorilla Glass. На задней панели установлены две камеры: основная с разрешением 50 Мп и ультраширокоугольная на 13 Мп, разрешение фронтальной камеры не раскрывается.

Аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч является съёмным, как и задняя панель корпуса, которая будет доступна в трёх цветах: «Снежно-белый» (Snow White), «Чёрный Каамос» (Kaamos Black) и «Оранжевый» (The Orange). Среди прочих функций указывается боковой сканер отпечатков пальцев, поддержка NFC, сетей 5G, двух SIM-карт и физический переключатель приватности, позволяющий отключать микрофон, камеру и Bluetooth.

Производство Jolla Phone начнётся только при условии достижения 2000 предзаказов до 4 января 2026 года. На момент анонса уже поступило свыше 1200 предварительных заказов. Предзаказ доступен с авансовым платёжом в 99 евро, а полная стоимость устройства составит 499 евро (около 44 600 рублей) для ранних покупателей. Розничная цена впоследствии будет находиться в диапазоне от 599 до 699 евро.

Тем, кто оформит предзаказ, компания обещает специальную версию задней панели в знак благодарности. В случае, если требуемое количество предзаказов не будет достигнуто, Jolla вернёт все внесённые средства. Поставки смартфона планируются к концу первого полугодия 2026 года, изначально — на рынки Великобритании, Норвегии, Швейцарии и стран Европейского союза, с возможностью расширения географии в зависимости от спроса. Уточняется, что технические характеристики могут быть скорректированы незначительно на этапе окончательного производства и подтверждения оплаты. Кроме того, Jolla гарантирует как минимум пять лет обновлений операционной системы.

Источник:

Теги: смартфоны, jolla, приватность
