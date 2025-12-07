Сегодня 07 декабря 2025
Ядерные мини-реакторы для питания ЦОД получат распространение через шесть или семь лет, по мнению главы Nvidia Дженсена Хуанга

Многие эксперты предупреждают, что в отдельных регионах планеты бурное развитие инфраструктуры искусственного интеллекта не подкрепляется пропорциональным увеличением генерации электроэнергии. Основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) убеждён, что через шесть или семь лет крупные компании начнут использовать ядерные мини-реакторы для питания своих ЦОД.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Этим мнением генеральный директор Nvidia поделился в подкасте Джо Рогана (Joe Rogan). Он подчеркнул, что ограниченность источников электроэнергии сейчас является узким местом в вопросе масштабирования центров обработки данных. Мини-реакторы на ядерном топливе способны решить эту проблему, и они начнут получать распространение через шесть или семь лет, по мнению Хуанга.

Международное энергетическое агентство (IEA) оценивает текущую потребность человечества в электроэнергии в 415 ТВт·ч, а к 2030 году оно более чем удвоится до 945 ТВт·ч. Аналитики Goldman Sachs тоже настроены подобным образом, предрекая рост потребности в электроэнергии для ЦОД на 50 % к 2027 году и на 165 % к концу десятилетия. Больше всего ЦОД при этом будет сосредоточено в США и Китае. Дальнейшее масштабирование вычислительных мощностей потребует и серьёзной модернизации энергетической инфраструктуры США.

Теги: nvidia, дженсен хуанг, энергетика, ядерный реактор, ии
