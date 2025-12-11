|
Опрос
|
реклама
Самое интересное в новостях
Обзор наушников HONOR CHOICE Headphones Lite с аномальной автономностью
Какие-то интересные названия HONOR для устройств, выходящих в рамках программы CHOICE, не выбирает, просто фиксируя очевидное — возможно, с какими-то суффиксами, намекающими на класс устройства. Год назад были выпущены первые полноразмерные (накладные) наушники в рамках серии — HONOR CHOICE Headphones и Headphones Pro, с шумоподавлением и характерным для подобных моделей уровнем удобства. Теперь же мы встречаем младшую модель в той же серии — HONOR CHOICE Headphones Lite.
Она лишена шумоподавления, более компактна (чашечки не закрывают уши полностью) но при этом может похвастать аномальной способностью держать заряд — производитель обещает до 82 часов без необходимости искать розетку. И это — при цене в 1 990 рублей. Давайте присмотримся и, конечно же, прислушаемся к этим удивительным наушникам.
⇡#Дизайн и конструкция
HONOR CHOICE Headphones Lite оформлены просто, без каких-то специфических «дизайнерских» элементов, но при этом смотрятся здорово. Это очень «чистый» дизайн без чего-либо лишнего — даже без логотипа производителя. Что логично — свой на устройства этой серии HONOR не ставит (производство-то не собственное), а имя настоящего производителя (компании Betrue Technology) не то, чтобы скрывает, но и не подсвечивает.
Наушники представлены в четырех цветовых исполнениях: бежевом, сером, черном и зеленом. У нас оказались бежевые (почти белые, по факту) HONOR CHOICE Headphones Lite – и это, кажется, наиболее выигрышный вариант, он очень идет этой модели.
Из примечательных элементов отмечаем разметку «право-лево» при помощи крупных обозначений на ткани внутри чашечек (очень эргономичное решение, которое вдобавок свежо смотрится) и блок с интерфейсами и кнопками на правой чашечке.
На нем мы видим микрофон, порт USB Type-C, индикатор состояния и блок управления с двумя клавишами регулировки громкости и многофункциональной центральной кнопкой.
Каких-то датчиков, реагирующих на положение наушников или сенсорных панелей на чашечках нет — все-таки бюджетный статус дает о себе знать. Когда вы снимаете с головы HONOR CHOICE Headphones Lite, звук из них продолжает идти, воспроизведение не ставится на паузу, надо делать это вручную — либо на устройстве, служащем источником сигнала, либо при помощи той самой механической клавиши.
Материалы также ожидаемо простенькие — матовый, не самый приятный на ощупь пластик и искусственная кожа, из которой сделаны абушюры и оголовье. По качеству исполнения у меня вопросов не возникло — о какой-то премиальности разговаривать не стоит, но ничего не скрипит, наушники не хрупкие.
HONOR CHOICE Headphones Lite обладают складной конструкцией, реализованной традиционно: чашечки «ломаются» в районе стыка с дугой. Есть регулировка по высоте — и запас очень серьезный, наушники подойдут человеку с любым размером головы.
Что касается соответствия чашечек и ушных раковин — то для меня они показались чуть маловаты. Да, это именно накладные во всех смыслах этого термина наушники — то, что уши будут в них «тонуть», не подразумевается; но на мои (довольно крупные) ушные раковины они все-таки заметно давили, отчего более пары часов подряд носить HONOR CHOICE Headphones Lite мне было затруднительно. Допускаю, что обладателям (скорее, обладательницам) более маленьких ушей будет комфортнее. Шумоизоляция средняя — в транспорте придется уже задирать громкость до максимума.
При этом наушники весьма легкие и компактные. Весят они 152 грамма, габариты же предлагаю оценить на фотографиях. Теоретически, если вам подошли размеры чашечек, носить Headphones Lite можно очень долго.
⇡#Функциональность, звук, автономность
Подключаются HONOR CHOICE Headphones Lite к смартфону (ноутбуку или любому другому источнику сигнала) стандартным образом — при помощи модуля Bluetooth v5.4. Проблем в сопряжении с ноутбуком на Windows, iPhone или смартфоном на Android у меня не возникло.
При желании можно установить на устройство фирменное приложение HONOR AI Space, в котором можно обновить прошивку наушников, посмотреть уровень заряда, включить дополнительные настройки (игровой режим, динамическую компенсацию басов и усиление пространственного звука) или чуть подрихтовать эквалайзер (на минимальном уровне — усилить акцент на басы или верхние частоты).
Из особенностей управления стоит отдельно поговорить про упомянутую выше многофункциональную клавишу на правой чашечке. Помимо включения устройства и старта-паузы воспроизведения с ее помощью можно принимать-сбрасывать звонки (одинарное и двойное нажатие, соответственно), активировать принудительное сопряжение (держать кнопку 5 секунд), восстановить заводские настройки (держать 10 секунд), активировать голосового помощника (нажать дважды) и переключиться в игровой режим с понижением задержки передачи данных (нажать трижды).
Теперь же поговорим непосредственно про звучание HONOR CHOICE Headphones Lite. Сначала пара слов о параметрах наушников. Здесь установлены динамики диаметром 40 мм с уровнем сопротивления 32 Ом и мощностью 20 мВт. Выходное звуковое давление: 118 дБ ±3 дБм, диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц. Сами по себе характеристики вполне приемлемые.
Субъективно же уровень звучания тут примерно такой, какой и ждешь от недорогих накладных наушников — без сюрпризов с различным знаком (ни в плюс, ни в минус). Сцена выражена достаточно слабо, звучание достаточно сбалансированное по частотам, без перекоса в сторону басов, как это часто бывает на звуковых устройствах со слабым низкочастотным динамиком. При этом басы присутствуют, пусть и не очень глубокие. На высоких частотах порой слышен «песок», общая картина не самая выразительная. Но и не печальная — как наушники для воспроизведения музыки, а не только прослушивания подкастов и просмотра рилзов, HONOR CHOICE Headphones Lite вполне допустимо использовать. Запас громкости серьезный — до некомфортных величин он не поднимается, но перекрыть отсутствие шумоподавления при использовании Headphones Lite в транспорте получится. С другой стороны, это не слишком полезно для ушей, не злоупотребляйте такими вещами.
Для более объективной оценки звучания акустических устройств же мы используем метод FSQ. В своем стандартном варианте он включает 14 тестовых дорожек, с помощью которых оцениваются следующие характеристики акустической системы:
Одно из достоинств этого метода — четкие критерии оценки, которые компенсируют субъективный характер тестирования. Во многих тестах эксперту нужно всего лишь ответить, слышны ли на записи те звуки, которые должны в ней быть, или наоборот — те, которых быть не должно.
Далее мы последовательно перечислим результаты прослушивания тестовых записей FSQ на HONOR CHOICE Headphones Lite. Каждый тест будет сопровождаться кратким описанием из инструкции к «Аудиодоктору FSQ». Тестирование проводилось в связке со смартфоном Apple iPhone 13 Pro Max.
Результаты тестирования более-менее подтверждают субъективную оценку звучания HONOR CHOICE Headphones Lite.
Что касается работы HONOR CHOICE Headphones Lite в качестве гарнитуры, модель проявляет себя нормально — сигнал идет стабильно, не прерывается, на помехи или проблемы со звуком с моей стороны собеседники не жаловались. Но микрофон тут без шумоподавления, так что в ветреную погоду или в громкой обстановке с использованием гарнитуры не пообщаешься.
А теперь же, на сладкое, поговорим об автономности – это действительно фишка модели, ничего подобного, по крайней мере, раньше я не встречал. В наушниках установлен литий-полимерный аккумулятор на 500 мА·ч и, как заявляет производитель, его должно хватать на 82 часа непрерывного воспроизведения. Ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение я не могу — за две недели тестирования (я использовал HONOR CHOICE Headphones Lite в том числе и в фоновом режиме) я не смог разрядить их полностью. Относительно заряда из коробки уровень опустился только до 20%. Но, судя по темпам потребления энергии, заявленная цифра как минимум недалека от правды, Headphones Lite реально способны работать на протяжении почти восьми десятка часов, а то и больше. Зарядить же наушники полностью можно примерно за два часа (в комплекте есть кабель USB Type-C – USB Type-A, адаптера нет).
⇡#Заключение
HONOR CHOICE Headphones Lite при цене менее двух тысяч рублей могут удивить. Нет, не звучанием (оно тут приемлемое, но вполне обычное для недорогих накладных наушников) и не исполнением (оно просто неплохое, хотя выглядят наушники безусловно симпатично), а удивительной автономностью. Если наушники хорошо сядут на вашу голову, вы в них можете ходить почти не снимая и почти не заряжая. Они реально живут на одном заряде более трех суток. Очень неплохая модель, в первую очередь ориентированная, на мой вкус, на подростковую аудиторию — и стоимостью, и габаритами, и своей главной фишкой.
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
⇣ Комментарии
Все комментарии премодерируются.