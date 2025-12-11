Обзор наушников HONOR CHOICE Headphones Lite с аномальной автономностью

Какие-то интересные названия HONOR для устройств, выходящих в рамках программы CHOICE, не выбирает, просто фиксируя очевидное — возможно, с какими-то суффиксами, намекающими на класс устройства. Год назад были выпущены первые полноразмерные (накладные) наушники в рамках серии — HONOR CHOICE Headphones и Headphones Pro, с шумоподавлением и характерным для подобных моделей уровнем удобства. Теперь же мы встречаем младшую модель в той же серии — HONOR CHOICE Headphones Lite.

Она лишена шумоподавления, более компактна (чашечки не закрывают уши полностью) но при этом может похвастать аномальной способностью держать заряд — производитель обещает до 82 часов без необходимости искать розетку. И это — при цене в 1 990 рублей. Давайте присмотримся и, конечно же, прислушаемся к этим удивительным наушникам.

⇡#Дизайн и конструкция

HONOR CHOICE Headphones Lite оформлены просто, без каких-то специфических «дизайнерских» элементов, но при этом смотрятся здорово. Это очень «чистый» дизайн без чего-либо лишнего — даже без логотипа производителя. Что логично — свой на устройства этой серии HONOR не ставит (производство-то не собственное), а имя настоящего производителя (компании Betrue Technology) не то, чтобы скрывает, но и не подсвечивает.

Наушники представлены в четырех цветовых исполнениях: бежевом, сером, черном и зеленом. У нас оказались бежевые (почти белые, по факту) HONOR CHOICE Headphones Lite – и это, кажется, наиболее выигрышный вариант, он очень идет этой модели.

Из примечательных элементов отмечаем разметку «право-лево» при помощи крупных обозначений на ткани внутри чашечек (очень эргономичное решение, которое вдобавок свежо смотрится) и блок с интерфейсами и кнопками на правой чашечке.

На нем мы видим микрофон, порт USB Type-C, индикатор состояния и блок управления с двумя клавишами регулировки громкости и многофункциональной центральной кнопкой.

Каких-то датчиков, реагирующих на положение наушников или сенсорных панелей на чашечках нет — все-таки бюджетный статус дает о себе знать. Когда вы снимаете с головы HONOR CHOICE Headphones Lite, звук из них продолжает идти, воспроизведение не ставится на паузу, надо делать это вручную — либо на устройстве, служащем источником сигнала, либо при помощи той самой механической клавиши.

Материалы также ожидаемо простенькие — матовый, не самый приятный на ощупь пластик и искусственная кожа, из которой сделаны абушюры и оголовье. По качеству исполнения у меня вопросов не возникло — о какой-то премиальности разговаривать не стоит, но ничего не скрипит, наушники не хрупкие.

HONOR CHOICE Headphones Lite обладают складной конструкцией, реализованной традиционно: чашечки «ломаются» в районе стыка с дугой. Есть регулировка по высоте — и запас очень серьезный, наушники подойдут человеку с любым размером головы.

Что касается соответствия чашечек и ушных раковин — то для меня они показались чуть маловаты. Да, это именно накладные во всех смыслах этого термина наушники — то, что уши будут в них «тонуть», не подразумевается; но на мои (довольно крупные) ушные раковины они все-таки заметно давили, отчего более пары часов подряд носить HONOR CHOICE Headphones Lite мне было затруднительно. Допускаю, что обладателям (скорее, обладательницам) более маленьких ушей будет комфортнее. Шумоизоляция средняя — в транспорте придется уже задирать громкость до максимума.

При этом наушники весьма легкие и компактные. Весят они 152 грамма, габариты же предлагаю оценить на фотографиях. Теоретически, если вам подошли размеры чашечек, носить Headphones Lite можно очень долго.

Подключаются HONOR CHOICE Headphones Lite к смартфону (ноутбуку или любому другому источнику сигнала) стандартным образом — при помощи модуля Bluetooth v5.4. Проблем в сопряжении с ноутбуком на Windows, iPhone или смартфоном на Android у меня не возникло.

При желании можно установить на устройство фирменное приложение HONOR AI Space, в котором можно обновить прошивку наушников, посмотреть уровень заряда, включить дополнительные настройки (игровой режим, динамическую компенсацию басов и усиление пространственного звука) или чуть подрихтовать эквалайзер (на минимальном уровне — усилить акцент на басы или верхние частоты).

Из особенностей управления стоит отдельно поговорить про упомянутую выше многофункциональную клавишу на правой чашечке. Помимо включения устройства и старта-паузы воспроизведения с ее помощью можно принимать-сбрасывать звонки (одинарное и двойное нажатие, соответственно), активировать принудительное сопряжение (держать кнопку 5 секунд), восстановить заводские настройки (держать 10 секунд), активировать голосового помощника (нажать дважды) и переключиться в игровой режим с понижением задержки передачи данных (нажать трижды).

Теперь же поговорим непосредственно про звучание HONOR CHOICE Headphones Lite. Сначала пара слов о параметрах наушников. Здесь установлены динамики диаметром 40 мм с уровнем сопротивления 32 Ом и мощностью 20 мВт. Выходное звуковое давление: 118 дБ ±3 дБм, диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц. Сами по себе характеристики вполне приемлемые.

Субъективно же уровень звучания тут примерно такой, какой и ждешь от недорогих накладных наушников — без сюрпризов с различным знаком (ни в плюс, ни в минус). Сцена выражена достаточно слабо, звучание достаточно сбалансированное по частотам, без перекоса в сторону басов, как это часто бывает на звуковых устройствах со слабым низкочастотным динамиком. При этом басы присутствуют, пусть и не очень глубокие. На высоких частотах порой слышен «песок», общая картина не самая выразительная. Но и не печальная — как наушники для воспроизведения музыки, а не только прослушивания подкастов и просмотра рилзов, HONOR CHOICE Headphones Lite вполне допустимо использовать. Запас громкости серьезный — до некомфортных величин он не поднимается, но перекрыть отсутствие шумоподавления при использовании Headphones Lite в транспорте получится. С другой стороны, это не слишком полезно для ушей, не злоупотребляйте такими вещами.

Для более объективной оценки звучания акустических устройств же мы используем метод FSQ. В своем стандартном варианте он включает 14 тестовых дорожек, с помощью которых оцениваются следующие характеристики акустической системы:

запас звукового тракта по неискаженному уровню громкости;

правильность фазировки аудиоаппаратуры;

наличие посторонних призвуков, шумов и помех в звуковом тракте;

способность звукового тракта к воспроизведению самых низких звуковых частот;

неравномерность АЧХ звукового тракта;

линейность стереокартины по ширине звуковой сцены;

микродинамику и эшелонирование звуковой сцены в глубину;

положение и фокусировку стереокартины в горизонтальной и вертикальной плоскостях и натуральность передачи музыкальной атаки;

музыкальный и тембральный баланс звучания музыкальных инструментов и вокала;

линейность звуковой картины по уровню громкости и макродинамику.

Одно из достоинств этого метода — четкие критерии оценки, которые компенсируют субъективный характер тестирования. Во многих тестах эксперту нужно всего лишь ответить, слышны ли на записи те звуки, которые должны в ней быть, или наоборот — те, которых быть не должно.

Далее мы последовательно перечислим результаты прослушивания тестовых записей FSQ на HONOR CHOICE Headphones Lite. Каждый тест будет сопровождаться кратким описанием из инструкции к «Аудиодоктору FSQ». Тестирование проводилось в связке со смартфоном Apple iPhone 13 Pro Max.

Номер дорожки Описание теста HONOR CHOICE Headphones Lite 1 Запас неискаженной громкости Хрипов как таковых не слышно, но низкие частоты излишне акцентированы, вдобавок. Вокал воспринимается нормально, но есть небольшой «песок» в голос. Magic Pump, "Open The Door" RDM, CD RDM 801201, «Наши в Городе». Неискаженный уровень громкости определяется по первой дорожке тестового диска. На ней звучит музыкальный фрагмент, где партии вокала и баса дополнительно скомпрессированы. Уровень громкости увеличивают с нуля до начала перегрузки, когда на басе и вокале начинают отчётливо прослушиваться нелинейные искажения, воспринимаемые на слух как хрипы. 2 – 4 Фазировка звукового тракта между каналами Фазировка осуществляется некорректно — на средних частотах вообще не меняется громкость, на высоких меняется, но незначительно, равно как и на низких. Голос диктора в фазе/противофазе, СЧ (300–3 000 Гц), ВЧ (5 000–22 500 Гц), НЧ (10– 50 Гц). На дорожке записан голос диктора со словами: «Средние частоты. Фаза». Эти слова должны быть слышны из центра звуковой сцены. Далее диктор произносит: «Средние частоты. Противофаза». В этом случае дикторский текст должен воспроизводиться с меньшим уровнем громкости и (или) расфокусированным для слушателя и (или) смещенным в ту или иную сторону от центра. Аналогично проводится проверка фазировки в полосе ВЧ и в полосе НЧ. 5 – 6 Наличие помех, дребезжаний, посторонних призвуков и шумов в звуковом тракте Помехи и дребезжание отсутствуют. Скользящий тон, левый/правый канал (20–15 000 Гц). Тональный (синусоидальный) сигнал, частота которого плавно изменяется от самых низких до самых верхних частот. Раздельно, сначала для левого, а потом и правого каналов. 7 Набор частот для проверки НЧ-тракта. Минимально звук слышен на частоте 20 Гц (хотя это скорее шорох, чем звук). Громкость, совпадающая с опорной — на уровне 50 Гц. Фонограмма, сначала для левого, а потом и для правого каналов, содержит запись ряда фиксированных звуковых частот НЧ-диапазона. Сначала диктор сообщает о том, что звучит опорная частота 60 Гц. Затем диктор объявляет: «20 Гц», «25 Гц», «30 Гц» и так далее. Первый чистый низкочастотный тон (без искажений и турбулентных сипов), совпадающий по громкости с опорным, и определяет низшую рабочую частоту звукового тракта. В идеальном случае громкость остальных тонов вплоть до 150 Гц должна быть одинаковой. 8 Неравномерность АЧХ в области средних звуковых частот Звук распознается как аплодисменты без проблем, АЧХ равномерна. Фонограмма представляет собой высококачественную стереофоническую запись аплодисментов большого количества зрителей в зале. Хлопки в ладоши в достаточно гулком помещении эквивалентны равномерно распределённому по спектру диффузному полю — шуму. Однако на фоне этого монотонного шума человеческое ухо успевает различать самое начало хлопков (всплески). На звуковом тракте с линейной АЧХ вы действительно слышите аплодисменты, но при неравномерности («заборе») они становятся похожими на шум проливного дождя. 9 Линейность стереокартины по ширине звуковой сцены Стереоэффект хорошо выражен, звук корректно «перемещается» в пространстве. Перемещающийся барабан, IASCA Competition CD. Фонограмма содержит семь ударов барабана, плавно перемещающегося слева направо по всей ширине стереокартины. Удары точно локализованы по направлению, и перемещение их в пространстве линейно, то есть углы между ударами одинаковы. 10 Микродинамика и глубина звуковой сцены Сцена ощущается не слишком хорошо — некоторая глубина имеется, но звуки в наушниках отличаются скорее по громкости, чем по местоположению. Alex Rostotsky Trio, "Intro", POPE Musik PM1014-2, "Boiled Borsht". Фонограмма представляет собой небольшой музыкальный фрагмент с двумя инструментами — контрабасом и ударной установкой. Оба музыканта находятся в глубине сцены. Неприемлемой глубиной звуковой сцены считается, если музыканты визуально находятся на переднем плане. При неудовлетворительной микродинамике не слышны тихие удары по барабанам и тарелкам, а игра смычком на контрабасе плохо различима. Микродинамику можно считать удовлетворительной, если барабаны, тарелки и контрабас слышны, но в звучании контрабаса не слышно постукивающих о гриф пальцев музыканта и (или) при игре контрабасиста смычком вы отчётливо не слышите «упирающегося» движения смычка по струнам. И микродинамика будет хорошей, если пальцы контрабасиста слышны чётко и ясно. Отличной микродинамикой обладает звуковой тракт, если слышен очень тихий шелест, когда барабанщик случайно задевает локтем тарелку и тут же зажимает её рукой 11 Натуральность в звукопередаче музыкальной атаки, положение и фокусировка звуковой сцены по ширине и высоте Сцена не слишком широкая, барабаны звучат упруго, но тарелки звучат излишне «песочно». Ron Tutt, "Improvisation", Sheffild Lab CD-14/20. На фонограмме представлен фрагмент барабанного соло. Неприемлемой передачей атаки считается, если звучание барабанов тускло, в нём нет упругости и «мясистости». Малоприемлемой — если звучание барабанов достаточно динамично, но имеет элемент «картонности» в ударе. Неприемлемой или малоприемлемой считается, если звуковая сцена уже пространства между источниками звука. Неприемлемо или малоприемлемо, если тарелки и хай-хэт находятся на одной высоте или разница незначительна. 12 Тембральный и музыкальный баланс звучания Фонограмма звучит неплохо, хотя голосу немного не хватает выразительности, а звуку в целом. Остается несколько «плоское» впечатление. Mighty Sam McClain, "Give It Up To Love", Audioquest, XRCD, "Got To Have Your Love". Фонограмма представляет собой фрагмент джазовой пьесы с мужским вокалом. Неприемлемым или малоприемлемым с точки зрения тембрального баланса считается, если какой-либо из инструментов звучит ненатурально и (или) если тембр вокала имеет резкий или неприятный характер. Неприемлемым или малоприемлемым считается, если вокал или какой-либо из музыкальных инструментов явно выделяется по уровню громкости — выдвинут вперед или отодвинут назад. 13 Линейность звукового тракта по уровню громкости, его макродинамика и способность к передаче полифонического звукового образа Пиццикато в начале слышно слабо, в остальном нарастание громкости и общий баланс по громкости не вызывают нареканий. A. Schnitke, "Childhood", Gorenstein/R.S.O., POPE Musik, PM 1007-2 1996, "Gogol Suite". Фонограмма содержит высококачественную запись симфонического оркестра, выполненную в помещении Большого зала Московской консерватории. Фрагмент состоит из четырёх основных частей, отличающихся друг от друга уровнем громкости и динамикой. Неприемлемым или малоприемлемым считается, если струнное пиццикато в первой части совсем неразборчиво или звучит слишком тихо, вяло и невнятно по сравнению со следующей, более громкой частью. Неприемлемым или малоприемлемым считается, если в третьей части (после вступления группы виолончелей и контрабасов) не чувствуется заметный скачок громкости и далее, в финальной, ещё один скачок. Неприемлемым или малоприемлемым можно считать, когда в третьей и четвёртой частях фонограммы явно слышны нелинейные искажения или же искажений нет, но оркестр явно не дотягивает по громкости до forte fortissimo. Неприемлемо, если оркестр уже в третьей части начинает звучать общей «кашей», отдельные группы музыкальных инструментов слабо различимы или совсем неразличимы. 14 Дополнительная дорожка для оценки качества звучания самых низких звуковых частот. Большой барабан вполне различим. Guiseppe Verdi, "La Donna E Mobile", Telarc CD-80447. Фонограмма содержит девятисекундный отрывок звучания симфонического оркестра, в составе которого есть большой (турецкий) барабан с очень низким регистром. Его можно услышать только при наличии высококачественного сабвуфера, натурально воспроизводящего частоты 20–25 Гц.

Результаты тестирования более-менее подтверждают субъективную оценку звучания HONOR CHOICE Headphones Lite.

Что касается работы HONOR CHOICE Headphones Lite в качестве гарнитуры, модель проявляет себя нормально — сигнал идет стабильно, не прерывается, на помехи или проблемы со звуком с моей стороны собеседники не жаловались. Но микрофон тут без шумоподавления, так что в ветреную погоду или в громкой обстановке с использованием гарнитуры не пообщаешься.

А теперь же, на сладкое, поговорим об автономности – это действительно фишка модели, ничего подобного, по крайней мере, раньше я не встречал. В наушниках установлен литий-полимерный аккумулятор на 500 мА·ч и, как заявляет производитель, его должно хватать на 82 часа непрерывного воспроизведения. Ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение я не могу — за две недели тестирования (я использовал HONOR CHOICE Headphones Lite в том числе и в фоновом режиме) я не смог разрядить их полностью. Относительно заряда из коробки уровень опустился только до 20%. Но, судя по темпам потребления энергии, заявленная цифра как минимум недалека от правды, Headphones Lite реально способны работать на протяжении почти восьми десятка часов, а то и больше. Зарядить же наушники полностью можно примерно за два часа (в комплекте есть кабель USB Type-C – USB Type-A, адаптера нет).

HONOR CHOICE Headphones Lite при цене менее двух тысяч рублей могут удивить. Нет, не звучанием (оно тут приемлемое, но вполне обычное для недорогих накладных наушников) и не исполнением (оно просто неплохое, хотя выглядят наушники безусловно симпатично), а удивительной автономностью. Если наушники хорошо сядут на вашу голову, вы в них можете ходить почти не снимая и почти не заряжая. Они реально живут на одном заряде более трех суток. Очень неплохая модель, в первую очередь ориентированная, на мой вкус, на подростковую аудиторию — и стоимостью, и габаритами, и своей главной фишкой.