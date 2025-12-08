На 3DNews началось голосование за лучшую игру 2025 года

Уходящий год оказался богат на качественные, интересные или, по крайней мере, запоминающиеся игры, и редакция 3DNews предлагает читателям определить лучшую из них. На сайте стартовало голосование за лучшую игру 2025 года.
На звание главного интерактивного развлечения последних 12 месяцев по версии читателей 3DNews претендуют более 50 игр, включая главные хиты, звёзд инди-сцены и неогранённые алмазы 2025 года.
Так как игр в уходящем году вышло заметно больше, чем предполагает список участников голосования на 3DNews, уместить все примечательные релизы в шорт-лист не получилось, однако менее разнообразным от этого список не стал.
Отдать голос за полюбившуюся игру можно на протяжении ближайшей недели. Опрос закроется 15 декабря в 12:00 по московскому времени, а его итоги будут подведены в специальном материале на новогодних праздниках.
Голосование доступно в окне под этим текстом и на любой другой странице сайта 3DNews в левой части экрана. Выбрать можно несколько вариантов, но победитель будет только один: всё зависит от вас!
