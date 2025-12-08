Сегодня 08 декабря 2025
На 3DNews началось голосование за лучшую игру 2025 года

Уходящий год оказался богат на качественные, интересные или, по крайней мере, запоминающиеся игры, и редакция 3DNews предлагает читателям определить лучшую из них. На сайте стартовало голосование за лучшую игру 2025 года.

Источник изображения: Steam (raphaboareto)

На звание главного интерактивного развлечения последних 12 месяцев по версии читателей 3DNews претендуют более 50 игр, включая главные хиты, звёзд инди-сцены и неогранённые алмазы 2025 года.

Так как игр в уходящем году вышло заметно больше, чем предполагает список участников голосования на 3DNews, уместить все примечательные релизы в шорт-лист не получилось, однако менее разнообразным от этого список не стал.

Отдать голос за полюбившуюся игру можно на протяжении ближайшей недели. Опрос закроется 15 декабря в 12:00 по московскому времени, а его итоги будут подведены в специальном материале на новогодних праздниках.

Голосование доступно в окне под этим текстом и на любой другой странице сайта 3DNews в левой части экрана. Выбрать можно несколько вариантов, но победитель будет только один: всё зависит от вас!


Источник:

Теги: игры, голосование
