Амбициозный мод Team Fortress 2 Classic спустя десять лет разработки выйдет в Steam — дата релиза и тизер Team Fortress 2 Classified

Разработчики из американской Eminoma сообщили, что амбициозный мод Team Fortress 2 Classic, вдохновлённый оригинальной версией популярного сетевого шутера от Valve, выйдет в Steam позже обещанного и под другим названием.

Напомним, Team Fortress 2 Classic разрабатывается с 2014 года. Формально мод вышел ещё летом 2020-го, а в Steam собрался пять лет спустя — релиз ожидался до конца 2025-го, однако в дело вмешалась Valve.

Как выяснилось, несколько месяцев назад Valve попросила Eminoma переименовать мод. Team Fortress 2 Classic звучало чересчур похоже на официальный релиз (вроде Team Fortress Classic) и, к слову, не совсем точно отражало характер мода.

Вопреки названию, Team Fortress 2 Classic включает не только версию игры в начале её развития, но также переосмысление вырезанного контента и отброшенных Valve идей, качественные улучшения геймплея и эксклюзивные режимы.

Ребрендинг занял несколько месяцев и оказался для Eminoma «на удивление сложным». Команда хотела сохранить аббревиатуру TF2C и передать в новом названии амбиции команды. Ответом на все вопросы стала Team Fortress 2 Classified.

Сопровождавший анонс Team Fortress 2 Classified тизер также сообщает о переносе релиза в Steam на 30 января 2026 года. Разработчики хотят потратить ещё несколько недель на тестирование и создать запас для получения одобрения в Steamworks.

«Мы хотим, чтобы эта игра вышла, не меньше вашего, но у нас лишь один шанс произвести первое впечатление. Нам нужно всё сделать правильно. Вдобавок это была бы не настоящая TF2 без щепотки времени Valve», — подытожили в Eminoma.