Танцевальный челлендж и розыгрыш техники Apple к 23‑летию FirstVDS

В честь своего 23‑го дня рождения хостер-провайдер FirstVDS запускает яркое праздничное событие — интерактивную акцию «Let’s Dance». Пользователи смогут принять участие в создании самого продолжительного виртуального танца Рунета. Присоединяйтесь к празднику, приглашайте друзей и выигрывайте ценные призы от Apple!

Лимитированные VDS/VPS «DISCO» и «TECHNO»

Специально ко дню рождения компания представила два новых тарифных плана — «DISCO» и «TECHNO». Это готовые решения на базе виртуализации KVM с возможностью выбора площадки — Москва или Амстердам. Тарифы можно заказать только в период акции. При этом за вами сохранится цена со скидкой на весь срок аренды — 1, 3, 6 или 12 месяцев.

Скидка 30 % на новые VDS

Для всех участников акции действует скидка 30% на заказ новых виртуальных серверов. Она распространяется на большинство стандартных и индивидуальных тарифов, кроме VDS Прогрев, VDS-LXD-ARM, тарифов с GPU и лимитированных предложений. Скидка предоставляется при оплате за выбранный срок аренды.

Танцуйте и выигрывайте призы!

На виртуальном танцполе FirstVDS ждут зажигательная атмосфера нулевых и возможность побороться за призы. Среди наград — MacBook Pro, iPhone 17 Pro Max, AirPods Max, а также сертификаты на пополнение баланса.

Чтобы стать участником розыгрыша, просто танцуйте и приглашайте друзей. Чем активнее ваше участие и больше танцевальных дней, тем выше шансы на победу!

Акция продлится до 22 декабря. Подробные правила участия здесь.

Реклама | АО «ИОТ» ИНН 7731399513 erid: F7NfYUJCUneTTxrC8Bag

firstvds, акция, виртуализация
