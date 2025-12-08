Microsoft перестанет настойчиво показывать «Действия ИИ» в контекстном меню «Проводника»

Microsoft объявила о предстоящем изменении контекстного меню «Проводника», которое будет скрывать пункт «Действия ИИ», если тот или иной файл не поддерживает каких-либо действий, связанных с работой ИИ, или если пользователь отключит функцию «Действия ИИ» в системе.

«Если нет доступных или включённых действий ИИ, этот раздел больше не будет отображаться в контекстном меню», — говорится в заметке в журнале изменений последней предварительной сборки Windows 11.

Портал Windows Central заявляет, что об этом изменении просили многие пользователи, особенно те, кто не заинтересован в использовании встроенных в Windows 11 функций ИИ от Microsoft. Пользователей раздражает то, что меню действий ИИ появляется для каждого файла, даже если он не поддерживает никаких действий, связанных с ИИ.

Меню действий ИИ также больше не будет отображаться, если пользователь полностью отключит функцию в настройках Windows. В результате пункт исчезнет из контекстного меню «Проводника», а само контекстное меню будет занимать меньше места на экране.

Microsoft недавно объявила о своей заинтересованности в очистке контекстного меню в «Проводнике». С момента выхода Windows 11 новое современное контекстное меню постепенно перегружалось лишними пунктами, большинство из которых пользователям были не нужны.

Портал Windows Central отмечает, что в последние месяцы Microsoft начала более серьёзно заниматься очисткой и улучшением Windows 11. Компания уже работает над улучшенным тёмным режимом для «Проводника», который будет более согласованно применяться также и для таких контекстных окон, как запросы на удаление файлов и диалоговые окна копирования.