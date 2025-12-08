Люди всё чаще используют в письменной речи «диалект», сформированный чат-ботами

В июле этого года исследователи из Института человеческого развития Общества Макса Планка опубликовали статью о влиянии больших языковых моделей на устную коммуникацию человека. Учёные утверждают, что за последние полтора года человеческая языковая экосистема настолько подверглась влиянию ИИ, что многие люди стали говорить и писать на языке чат-ботов. Такую «заражённую ИИ» речь теперь часто можно услышать от должностных лиц и высокопоставленных чиновников.

В статье «Эмпирические доказательства влияния больших языковых моделей на устную коммуникацию человека» показана связь между изменениями в разговорном словаре пользователей за 18 месяцев после выхода ChatGPT. Учёные, в частности, количественно оценили использование пользователями YouTube таких типичных для чат-ботов слов, как «подчеркнуть», «понять», «укрепить», «похвастаться», «быстро», «исследование» и «дотошный».

Многие модераторы социальной сети Reddit жалуются на то, что публикации, сгенерированные ИИ, разрушают их онлайн-сообщества. В большинстве случаев подобный контент распознаётся на уровне ощущений модератора. Борьба с информационным «хламом» осложняется тем, что многие авторы под влиянием ИИ сами превратились в «живые генераторы» текстов в стилистике ИИ. По словам одного из модераторов Reddit под ником Cassie, «ИИ обучается на людях, а люди копируют то, что видят у других».

Эссеист Сэм Крисс (Sam Kriss) рассказал, как члены парламента Великобритании были обвинены в поголовном использовании ChatGPT для написания речей. По его словам, в речах, написанных с помощью ChatGPT, часто используется фраза «I rise to speak» («Я поднимаюсь, чтобы говорить») — выражение, используемое американскими законодателями. «В один июньский день это произошло 26 раз», — отметил Крисс. Хотя использование ChatGPT 26 разными депутатами для написания речей не является чем-то принципиально невозможным, это, по мнению Крисса, пример «привнесения культурных практик туда, где им не место».

Крисс также обратил внимание на вывески на дверях закрывающихся кофеен Starbucks вроде: «Это ваша кофейня, место, вплетённое в ваш повседневный ритм, где зарождались воспоминания, и где на протяжении многих лет формировались важные связи с нашими партнёрами». По его мнению, нельзя с уверенностью определить, сгенерирован ли этот текст, состоящий из избитых фраз, чат-ботом или написан человеком, который долго общался с большими языковыми моделями.

Можно лишь с уверенностью утверждать, что подобный раздражающий стиль прозы появился только после выхода ChatGPT. И, по крайней мере, часть этого стиля, возможно, уже укоренилась в нашем мозгу, нравится нам это или нет.