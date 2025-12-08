За Warner Bros разгорелась агрессивная битва — Paramount предложил $108 млрд вместо «некачественных» $83 млрд от Netflix

Paramount назвала возможную 83-миллиардную сделку Netflix по приобретению студий и стримингового сервиса Warner Bros. Discovery (WBD) «некачественной», и, в свою очередь, предложила $108,4 млрд. Paramount заявляет, что её вариант представляет собой «превосходную альтернативу сделке с Netflix», ссылаясь на потенциальную возможность длительного процесса одобрения регулирующими органами «с неопределённым исходом».

Paramount сегодня объявила о готовности приобрести все находящиеся в обращении акции WBD за наличные по цене $30 за акцию. Предлагаемая Paramount сделка охватывает весь бизнес WBD, включая сегмент Global Networks. Стратегически и финансово привлекательное предложение Paramount акционерам WBD представляет собой превосходную альтернативу сделке с Netflix, которая предлагает более низкую цену и подразумевает длительный процесс получения разрешений от регулирующих органов разных юрисдикций с непредсказуемым результатом. Минусом предложения Netflix также является система расчётов через сложную и нестабильную комбинацию акционерного капитала и денежных средств.

Предложение Paramount о приобретении всего WBD приносит акционерам на $18 млрд больше денежных средств, чем предложение Netflix. По утверждению Paramount, рекомендация Совета директоров WBD о сделке с Netflix вместо предложения Paramount основана на иллюзорной перспективной оценке Global Networks, которая не подкреплена фундаментальными показателями бизнеса и обременена высоким уровнем финансового левериджа, присвоенного компании.

Председатель совета директоров и генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон (David Ellison) заявил: «Акционеры WBD заслуживают возможности рассмотреть наше выгодное предложение о выкупе их акций во всей компании за наличные». Он уклонился от ответа на вопрос журналистов, продаст ли его отец Ларри Эллисон (Larry Ellison), один из богатейших людей планеты, свои акции для финансирования предложения Paramount.