Невероятно, но факт: индийская Tata буде...
Невероятно, но факт: индийская Tata будет выпускать чипы для Intel, а не наоборот

Индийская компания Tata Electronics заключила соглашение с Intel на производство микросхем. Но главный нюанс заключается в том, что это Tata будет производить чипы для Intel, а не наоборот, как можно было бы подумать. Intel выступит потенциальным заказчиком производства на будущих индийских предприятиях по производству чипов.

Источник изображения: Tata electronics

Источник изображения: Tata electronics

В рамках подписанного меморандума о взаимопонимании Intel и Tata изучат перспективы производства и упаковки чипов Intel для Индии и других рынков региона на будущих заводах Tata Electronics и OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test). Вместе с тем компании рассматривают сотрудничество в области передовой упаковки микросхем в Индии.

Кроме того, Intel и Tata намерены изучить возможность быстрого масштабирования кастомных чипов для ПК с искусственным интеллектом для потребительского и корпоративного рынков Индии. Это сотрудничество будет опираться на решения Intel в области вычислений с ИИ, возможности Tata Electronics в сфере услуг по производству электроники и широкий доступ к индийскому рынку через компании Tata Group.

Индийская промышленная группа Tata со 156-летней историей инвестирует около $14 млрд в своё полупроводниковое подразделение Tata Electronics для строительства первого в Индии завода по производству полупроводников в штате Гуджарат, а также завода по сборке и тестированию чипов в штате Ассам. Премьер-министр Индии Нарендра Моди (Narendra Modi) ранее объявил о стремлении превратить Индию в конкурентоспособного производителя на глобальном полупроводниковом рынке.

Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), генеральный директор Intel, прокомментировал подписания соглашения следующим образом: «Технологии Intel способствовали десятилетиям прогресса в области вычислений, и по мере того, как мы продолжаем внедрять инновации, наша цель состоит в том, чтобы расширить наш охват, ускорить рост и предоставить еще большую ценность нашим клиентам. Мы рассматриваем это как огромную возможность для сотрудничества с Tata с целью быстрого расширения присутствия на одном из самых быстрорастущих рынков вычислений в мире, чему способствуют растущий спрос на ПК и быстрое внедрение искусственного интеллекта в Индии».

Источник:

Теги: tata group, tata electronics, intel, контракт
