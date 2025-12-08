Сегодня 08 декабря 2025
Google показала трио смарт-очков на Android XR — от аудио-модели до версии с двумя дисплеями

Google считает, что технологии виртуальной и дополненной реальности должны стать частью повседневной жизни людей, поэтому анонсировала сразу три версии Android XR-очков под разные сценарии использования. Об этом компания заявила в рамках конференции Google I/O.

Первыми в линейке станут умные очки, работающие только со звуком, выпуск которых запланирован на 2026 год. Они разработаны как простой цифровой помощник. Устройство подключается к телефону по беспроводной сети. И хотя выглядят они как обычные очки, гаджет предложит ряд полезных функций. Очки оснащены встроенными динамиками и микрофонами, которые позволяют взаимодействовать с ИИ-чат-ботом Gemini на естественном языке. В отличие от других моделей, ключевая особенность этой версии смарт-очков — встроенные камеры, позволяющие Gemini «видеть» то, что видит пользователь, и помогать ему, например, делать фотографии или давать ответы без использования дисплея для визуальной информации.

Если пользователю нужно больше дополнительных визуальных данных, то в этом помогут монокулярные очки. Эта модель, также запланированная к выпуску в 2026 году, представляет собой устройство с аудиофункцией, дополненное небольшим микродисплеем над одной линзой. В демо-сценах Google были представлены элементы управления YouTube Music, пошаговая навигация в «Google Картах», обновления статуса Uber и более глубокая интеграция с Gemini.

На конференции I/O компания Google подтвердила, что разрабатывает эти модели очков совместно с Gentle Monster и Warby Parker, а также сотрудничает с Samsung.

В перспективе, возможно, в 2027 году, Google планирует выпустить «бинокулярные» XR-очки с двумя микродисплеями. Благодаря экранам для каждого глаза очки смогут передавать глубину, открывая доступ к настоящей смешанной реальности без необходимости использовать громоздкую традиционную XR-гарнитуру. Также эти очки смогут воспроизводить 3D-контент и превращать в него обычную 2D-картинку. Дисплеи, к слову, будут отключаемыми для экономии заряда, а также это позволит не отвлекаться. Более подробно рассказать об этих самых продвинутых очках компания Google пообещала в следующем году.

Google также сообщила, что выпустила третью предварительную версию Android XR SDK для разработчиков приложений под платформу Android X. Более подробно об этом можно узнать в блоге компании для разработчиков.

Теги: смарт-очки, xr-очки, android xr, google, дополненная реальность
