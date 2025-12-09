Сегодня 09 декабря 2025
Android XR позволит погружаться в любые ПК-игры — Google представила функцию PC Connect

В рамках прошедшего сегодня мероприятия The Android Show компания Google анонсировала сразу несколько устройств, включая XR-очки Xreal Project Aura. Вместе с этим были представлены и программные продукты, такие как технология PC Connect, которая упростит запуск игр для ПК на устройствах с Android XR. В дополнение к этому прямо во время игры пользователи смогут взаимодействовать с ИИ-помощником Gemini, чтобы получать подсказки.

Источник изображения: androidauthority.com

Источник изображения: androidauthority.com

Ранее в этом году была представлена XR-гарнитура Samsung Galaxy XR, а сегодня Google анонсировала ещё несколько устройств этой категория. В целом же, как аппаратные, так и программные продукты в этом сегменте, находятся на ранних этапах развития. Однако уже сейчас пользователи вполне могут получить представление о потенциале, который есть у данного типа устройств. Несмотря на то, что некоторым пользователям будет достаточно доступного в экосистеме Android контента, наличие высококачественного экрана прямо перед глазами буквально требует большего. В случае с трансляцией контента с ПК Google намерена сделать процесс максимально простым.

Вывод изображения с ПК на гарнитуру вроде Galaxy XR мог стать настоящей головной болью, если бы пользователям надо было подключать кабель через разъём DisplayPort, а затем переключаться между источниками. Однако с Android XR на Galaxy XR разработчики решили избежать этого с помощью программного решения под названием PC Connect. В процессе использования XR-гарнитуры начать играть в игру, установленную на ПК, будет также просто, как запустить само приложение PC Connect.

Такой подход не только упрощает переключение между устройствами, если пользователь взаимодействует с несколькими ПК. Поскольку изображение транслируется в Android XR, у пользователя всё это время будет доступ к функциям устройства, таким как ИИ-помощник Gemini. Как видно из демонстрации Google, ИИ-помощник может видеть происходящее на экране компьютера, а также отвечать на вопросы на основе действий пользователя и даже взаимодействовать с экраном, выделяя разные области.

Владельцы гарнитур Galaxy XR смогут испытать технологию PC Connect в ближайшее время. Доступ к бета-версии приложения Google откроет уже на этой неделе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: pc connect, android xr, google
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.