Android XR позволит погружаться в любые ПК-игры — Google представила функцию PC Connect

В рамках прошедшего сегодня мероприятия The Android Show компания Google анонсировала сразу несколько устройств, включая XR-очки Xreal Project Aura. Вместе с этим были представлены и программные продукты, такие как технология PC Connect, которая упростит запуск игр для ПК на устройствах с Android XR. В дополнение к этому прямо во время игры пользователи смогут взаимодействовать с ИИ-помощником Gemini, чтобы получать подсказки.

Ранее в этом году была представлена XR-гарнитура Samsung Galaxy XR, а сегодня Google анонсировала ещё несколько устройств этой категория. В целом же, как аппаратные, так и программные продукты в этом сегменте, находятся на ранних этапах развития. Однако уже сейчас пользователи вполне могут получить представление о потенциале, который есть у данного типа устройств. Несмотря на то, что некоторым пользователям будет достаточно доступного в экосистеме Android контента, наличие высококачественного экрана прямо перед глазами буквально требует большего. В случае с трансляцией контента с ПК Google намерена сделать процесс максимально простым.

Вывод изображения с ПК на гарнитуру вроде Galaxy XR мог стать настоящей головной болью, если бы пользователям надо было подключать кабель через разъём DisplayPort, а затем переключаться между источниками. Однако с Android XR на Galaxy XR разработчики решили избежать этого с помощью программного решения под названием PC Connect. В процессе использования XR-гарнитуры начать играть в игру, установленную на ПК, будет также просто, как запустить само приложение PC Connect.

Такой подход не только упрощает переключение между устройствами, если пользователь взаимодействует с несколькими ПК. Поскольку изображение транслируется в Android XR, у пользователя всё это время будет доступ к функциям устройства, таким как ИИ-помощник Gemini. Как видно из демонстрации Google, ИИ-помощник может видеть происходящее на экране компьютера, а также отвечать на вопросы на основе действий пользователя и даже взаимодействовать с экраном, выделяя разные области.

Владельцы гарнитур Galaxy XR смогут испытать технологию PC Connect в ближайшее время. Доступ к бета-версии приложения Google откроет уже на этой неделе.