«Яндекс» похвастался, что аудитория «Алисы» взлетела на треть всего за квартал

С сентября по декабрь 2025 года аудитория помощника с искусственным интеллектом «Алиса» от «Яндекса» выросла с 40 до 65 млн пользователей, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании. Сейчас услугами сервиса «Алиса AI» пользуются 4,5 млн человек ежедневно.

«Яндекс» обеспечил своему ИИ-помощнику прорыв за счёт новых моделей и функций; сейчас компания стремится повысить «базовую умность» нейросети. «[Это] способность отвечать на самый широкий спектр вопросов: от программистских до детской сказки. В общем, чудо искусственного интеллекта, которое мы наблюдаем, — в универсальности», — сообщил руководитель бизнес-группы поисковых сервисов и искусственного интеллекта компании Дмитрий Масюк.

Он рассказал, как компания оценивает способности «Алисы» в процессе разработки: «Мы берём корзину из двух тысяч запросов реальных пользователей, российских. <..> Замеряем в слепом тестировании, как отвечает наша модель <..> соответственно. И вот на таком интегральном замере видим хорошие успехи».

ИИ-помощник от «Яндекса» используется не только в рабочих сценариях, добавил он, но и становится повседневным собеседником пользователя. «Самое неожиданное для нас, что модели становятся не утилитарными, а близкими, порой психологическими, какими-то поддерживающими ботами. Люди делятся с ними, в общем, даже тем, чем не готовы будут [делиться] с друзьями или даже с супругами», — отметил топ-менеджер.