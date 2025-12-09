Сегодня 09 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Алиса» раскрыла рецепт приготовления «с...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Алиса» раскрыла рецепт приготовления «свиных крылышек» — в «Яндексе» объяснили, почему

У моделей искусственного интеллекта случаются «галлюцинации», когда они с уверенностью дают заведомо неверные или бессмысленные ответы. Число таких инцидентов снижается, но полностью исключить их пока не удаётся, признался РБК глава бизнес-группы поисковых сервисов и искусственного интеллекта в компании «Яндекс» Дмитрий Масюк.

Такое заявление руководитель сделал в ответ на пример, в котором ИИ-помощник «Алиса» не стал отрицать, что «свиные крылышки» существуют, и даже дал рецепт по их приготовлению. «Про „свиные крылышки“ я только что посмотрел. „Алиса“ ссылается на существующий источник. На самом деле в интернете, буквально, есть статьи, которые описывают такие рецепты. Это её не извиняет в том смысле, что она могла бы говорить, что это абсурд, но, тем не менее, действительно, она ссылается на существующие источники, не выдумывает это сама», — пояснил господин Масюк.

Обучение ИИ производится в три этапа рассказал он. На первом модель обрабатывает основной объём данных — несколько десятков терабайтов; это «более-менее весь интернет», из которого исключили явно бессмысленные вещи. На втором этапе она получат сотни тысяч вопросов и ответов, которые подготовили эксперты компании — это помогает ИИ осознать, на какие вопросы следует или не следует отвечать. На третьем подключается дополнительная нейросеть, которая оценивает работу основной.

Несмотря на некоторые изъяны служб ИИ, их ошибки не оказывают критического влияния на пользователей. Аудитории необходимо не только, чтобы ИИ оперировал чёткими фактами, но и был приятным собеседником — живым и с фантазией, заключил эксперт.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Яндекс» похвастался, что аудитория «Алисы» взлетела на треть всего за квартал
«Алиса, открой шторы»: «Яндекс» показал множество гаджетов для умного дома
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали
Открытые ИИ-модели из Китая захватили почти треть мирового рынка ИИ — и вряд ли остановятся
Google подготовила Chrome к внедрению ИИ-агентов — и объяснила, как защитит их от взлома и мошенников
ChatGPT вырос в восемь раз: OpenAI показала, почему её планы стоят $1,4 трлн
Теги: яндекс, алиса, ии, галлюцинации
яндекс, алиса, ии, галлюцинации
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.