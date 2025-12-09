Российские космонавты и астронавт NASA благополучно вернулись на Землю после 245 дней вахты на МКС

Во вторник два российских космонавта и астронавт NASA благополучно вернулись на Землю после восьми месяцев космической вахты на борту МКС, совершив посадку на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-27» в степи в Казахстане.

Россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий вместе с американцем Джонни Кимом (Jonny Kim) приземлились на спускаемом аппарате в 8:04 мск в 146 км юго-восточнее Жезказгана, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Как рассказал ресурс Space.com, спасательная группа «Роскосмоса» совместно с представителями NASA оперативно прибыла на место, чтобы помочь приземлившемуся экипажу выбраться из капсулы и разместиться в креслах для краткого медицинского осмотра.

«Поздравляю с очередным завершением полёта на корабле «Союз». Экспедиция 73, все задачи выполнены, — сообщил Рыжиков после приземления. — Экипаж чувствует себя отлично».

Далее космонавты и астронавт направятся вертолётом в Караганду (Казахстан), после чего Ким будет доставлен самолётом NASA в Хьюстон (США), а Рыжиков и Зубрицкий отправятся в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звёздном городке.

За 245 дней космической вахты члены экипажа провели на МКС сотни научных исследований и демонстраций технологий, а также внесли вклад в поддержание станции в рабочем состоянии и наблюдали за прибытием и отправлением беспилотных грузовых кораблей, включая первый модернизированный космический корабль Northrop Grumman (Cygnus XL) и JAXA (HTV-X).

Рыжиков и Зубрицкий также совершили два выхода в открытый космос для установки научной аппаратуры для проведения эксперимента МЛЭ (молекулярно-лучевая эпитаксия) по выращиванию в открытом космосе полупроводников и контроллера роботизированной руки на внешнюю поверхность российского сегмента МКС.

Астронавт NASA отправился на МКС по соглашению о перекрёстных полётах между Россией и США, которое подписали в 2022 году и продлили до 2025 года.

В настоящее время на МКС находится экипаж 74-й экспедиции в составе астронавтов NASA Майка Финка (Michael Fincke), Зены Кардман (Zena Cardman) и Криса Уильямса (Chris Williams), астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи (Kimiya Yui) и космонавтов «Роскосмоса» Олега Платонова, Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева.