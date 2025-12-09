Сегодня 09 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Китай захлестнул бум ИИ-гаджетов — от ум...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китай захлестнул бум ИИ-гаджетов — от умных очков до «намордников»-переводчиков

Китайский рынок устройств с искусственным интеллектом уже процветает — в плане аппаратной части страна может обладать преимуществом перед США, которые до сих пор не вступили в полномасштабную гонку, пишет CNBC.

В Китае уже налажено производство самой разной электроники, указывают эксперты: сегодня он состязается с США в области ПО, ИИ-моделей, агентов и приложений; а вскоре соревнование двух стран переместится на устройства. Американская Meta продаёт умные очки с 2023 года, и китайские производители успешно подхватили новую моду — конкурирующие продукты в этом сегменте выпустили уже более 70 местных компаний. По всему миру продаются умные очки Inmo и Rokid; продукция технологических гигантов Xiaomi и Alibaba доступна только в Китае. В экосистеме корпоративного мессенджера Alibaba DingTalk работает гаджет DingTalk A1, предназначенный для создания рабочих заметок и имеющий размер пластиковой карты. DingTalk A1 записывает речь на расстоянии до 8 м, расшифровывает её, анализирует содержание записи и готовит сводки выступлений.

Источник изображения: cnbc.com

Источник изображения: cnbc.com

Китайский стартап Le Le Gaoshang Education Technology выпустил предназначенное для перевода интеллектуальное устройство под маркой Native Language Star — с его помощью родители могут обучать своих английскому языку, даже если сами знают его недостаточно хорошо. Оно надевается на шею сзади, как дорожная подушка, проходит через грудь, а впереди имеется нечто вроде намордника, который прикрывает рот и приглушает собственный голос пользователя. Гаджет работает на основе ИИ-моделей от Tencent и iFlyTek AI, а его стоимость составляет $420.

«Если вне Китая люди всё ещё обсуждают будущее устройств с ИИ, то на местном рынке гаджетов с ИИ уже много. Они создают обратную связь, помогая дополнительно совершенствовать ИИ», — отмечают эксперты. Препятствием для китайских устройств на международном рынке могут стать сомнения потребителей по поводу конфиденциальности китайских сервисов или их отставание от аналогов в других странах, если таковые встречаются.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Открытые ИИ-модели из Китая захватили почти треть мирового рынка ИИ — и вряд ли остановятся
Бум ИИ помог мировой экономике устоять перед ударом тарифов Трампа
После скандала с цензурой OnePlus отключила ИИ-генератор текста в своих смартфонах
«Хорошие новости»: поставщики серверов воодушевились снятием запрета на поставки Nvidia H200 в Китай
Google с помощью TPU сможет отщипнуть десятки миллиардов от ИИ-пирога, который почти единолично «поедает» Nvidia
В США арестовали организаторов контрабанды ИИ-ускорителей Nvidia в Китай на $160 млн
Теги: ии, умные очки, китай
ии, умные очки, китай
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.