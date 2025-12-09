Китай захлестнул бум ИИ-гаджетов — от умных очков до «намордников»-переводчиков

Китайский рынок устройств с искусственным интеллектом уже процветает — в плане аппаратной части страна может обладать преимуществом перед США, которые до сих пор не вступили в полномасштабную гонку, пишет CNBC.

В Китае уже налажено производство самой разной электроники, указывают эксперты: сегодня он состязается с США в области ПО, ИИ-моделей, агентов и приложений; а вскоре соревнование двух стран переместится на устройства. Американская Meta✴ продаёт умные очки с 2023 года, и китайские производители успешно подхватили новую моду — конкурирующие продукты в этом сегменте выпустили уже более 70 местных компаний. По всему миру продаются умные очки Inmo и Rokid; продукция технологических гигантов Xiaomi и Alibaba доступна только в Китае. В экосистеме корпоративного мессенджера Alibaba DingTalk работает гаджет DingTalk A1, предназначенный для создания рабочих заметок и имеющий размер пластиковой карты. DingTalk A1 записывает речь на расстоянии до 8 м, расшифровывает её, анализирует содержание записи и готовит сводки выступлений.

Китайский стартап Le Le Gaoshang Education Technology выпустил предназначенное для перевода интеллектуальное устройство под маркой Native Language Star — с его помощью родители могут обучать своих английскому языку, даже если сами знают его недостаточно хорошо. Оно надевается на шею сзади, как дорожная подушка, проходит через грудь, а впереди имеется нечто вроде намордника, который прикрывает рот и приглушает собственный голос пользователя. Гаджет работает на основе ИИ-моделей от Tencent и iFlyTek AI, а его стоимость составляет $420.

«Если вне Китая люди всё ещё обсуждают будущее устройств с ИИ, то на местном рынке гаджетов с ИИ уже много. Они создают обратную связь, помогая дополнительно совершенствовать ИИ», — отмечают эксперты. Препятствием для китайских устройств на международном рынке могут стать сомнения потребителей по поводу конфиденциальности китайских сервисов или их отставание от аналогов в других странах, если таковые встречаются.