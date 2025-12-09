Сегодня 09 декабря 2025
Ролевая игра Tainted Grail: The Fall of Avalon в духе Skyrim скоро получит сюжетный аддон Sanctuary of Sarras — дата выхода и геймплейный трейлер

Издатель Awaken Realms и разработчики из польской студии Questline представили аддон Sanctuary of Sarras и два бесплатных обновления для своей фэнтезийной RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon.

Источник изображения: Awaken Realms

Источник изображения: Awaken Realms

Sanctuary of Sarras отправит игроков по следу Нимуэ и дезертиров, бросивших вызов королю Артуру, в совершенно новое подводное царство. Анонс сопровождался насыщенным геймплейным трейлером (прикреплён ниже).

Обещают около 15 часов новых приключений, колоритных персонажей, четырёх эпичных боссов, более 20 подземелий и интерьеров, свыше 100 предметов экипировки и обновлённую систему развития персонажа.

Как стало известно, Sanctuary of Sarras поступит в продажу 15 декабря для всех целевых платформ Tainted Grail: The Fall of Avalon — PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Стоимость аддона составит $15.

Одновременно с анонсом платного дополнения игра получила бесплатное — Bonus Content #1 (см. трейлер ниже). Набор включает пять уникальных комплектов брони, выдаваемых за определённые внутриигровые достижения.

Кроме того, для Tainted Grail: The Fall of Avalon вышел патч 1.15 с улучшениями оптимизации на всех платформах (особенно Xbox), многочисленными исправлениями, усовершенствованиями и корректировками баланса.

Релизная версия Tainted Grail: The Fall of Avalon вышла 23 мая и заслужила в Steam «очень положительные» отзывы. Игра предлагает мрачное переосмысление легенды о короле Артуре и геймплей в духе The Elder Scrolls V: Skyrim.

Источники:

Теги: tainted grail: the fall of avalon, questline, awaken realms, ролевая игра
