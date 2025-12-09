Европейские чиновники в рамках антимонопольного расследования решили рассмотреть вопрос о том, злоупотребляет ли Google доступом к материалам сайтов и видеозаписям на YouTube, чтобы обеспечить себе несправедливое преимущество в области искусственного интеллекта.

Власти Евросоюза инициировали проверку Google в связи с подозрениями в нарушении норм конкуренции — компания предположительно наложила искусственные ограничения на деятельность владельцев сайтов и создателей контента на YouTube с целью получения несправедливого преимущества перед другим компаниями, которые разрабатывают системы ИИ. Еврокомиссия, в частности, выразила обеспокоенность тем, что материалы сайтов используются при создании «Обзоров от ИИ» и в работе поисковой машины в «Режиме ИИ». При этом Google не предоставляет авторам этих материалов «надлежащей компенсации» и не даёт ресурсам возможности отказаться от использовании их контента по такому сценарию.

Эти опасения связаны с угрозой Google Zero — это гипотетический сценарий, при котором Google вообще перестанет направлять пользователей на сторонние ресурсы, фактически лишая их трафика и доходов. Еврочиновники хотят получить ответ на вопрос, могут ли владельцы сайтов отказаться от подключения к ИИ-функциям Google, сохранив при этом доступ к поисковому индексу, от которого они зависят в плане трафика. Расследование, добавили в ЕС, проводится «в приоритетном порядке», официальные сроки для его завершения не устанавливаются. Если будет установлено, что Google нарушила законы ЕС о конкуренции, ей может грозить штраф в размере 10 % от мирового дохода за год. В 2024 году компания сообщила о выручке в $350 млрд, то есть штраф может составить до $35 млрд.