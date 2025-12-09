Asus заявила, что не отзывала видеокарты ROG Matrix GeForce RTX 5090 из продажи. Ранее сообщалось, что некоторые ретейлеры уведомили своих клиентов о приостановке поставок этих видеокарт из-за неких «проблем с качеством». Asus подтвердила, что задержки в поставках действительно имели место, но заверила, что скорректировала график поставок лишь для того, чтобы дополнительно «улучшить продукт» и обеспечить более высокий уровень обслуживания клиентов.

Согласно немецкому офису Asus, партнёры компании среди ретейлеров должны получить ROG Matrix GeForce RTX 5090 в ближайшие дни. У некоторых ретейлеров, таких как Proshop, карты уже вернулись в продажу. Компания не объясняет, что изменилось за время паузы, и не комментирует региональные различия в доступности.

И всё же формулировка Asus в её официальном заявлении выглядит немного странно. Компания упоминает «дополнительное время для улучшения продукта», и всё выглядит так, что производителю действительно могло потребоваться дополнительное время, чтобы повысить качество продукта.

«Отзыв видеокарты ROG Matrix GeForce RTX 5090 не производится. Мы скорректировали первоначальный график, чтобы предоставить дополнительное время для доработки продукта и обеспечения оптимального взаимодействия с клиентами. Продукция поступит к нашим партнёрам в течение ближайших нескольких дней. Доступность может варьироваться в зависимости от региона», — заявил представитель компании по связям с общественностью через ComputerBase.

Asus также уточнила, что видеокарты, проданные до официального запуска по предварительным заявкам в Proshop, могут остаться у своих владельцев. С этими устройствами «неизвестных проблем» нет, и компания не требует от покупателей их возврата или обмена.

Как пишет портал VideoCardz, по неофициальным данным, у некоторых ROG Matrix GeForce RTX 5090 возникали проблемы с определёнными моделями мониторов. Однако никаких технических подробностей или подтверждений того, что именно это стало причиной задержки поставок, нет. VideoCardz ссылается на заявления некоторых обозревателей. Также неясно, имеют ли карты, поступившие в продажу сейчас, какие-либо аппаратные или программные отличия от первой партии ускорителей.