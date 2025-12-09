Сегодня 09 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Asus заверила, что с ROG Matrix RTX 5090...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Asus заверила, что с ROG Matrix RTX 5090 всё в порядке — но всё равно взяла время «для доработки»

Asus заявила, что не отзывала видеокарты ROG Matrix GeForce RTX 5090 из продажи. Ранее сообщалось, что некоторые ретейлеры уведомили своих клиентов о приостановке поставок этих видеокарт из-за неких «проблем с качеством». Asus подтвердила, что задержки в поставках действительно имели место, но заверила, что скорректировала график поставок лишь для того, чтобы дополнительно «улучшить продукт» и обеспечить более высокий уровень обслуживания клиентов.

Источник изображения: VideoCardz / Asus

Источник изображения: VideoCardz / Asus

Согласно немецкому офису Asus, партнёры компании среди ретейлеров должны получить ROG Matrix GeForce RTX 5090 в ближайшие дни. У некоторых ретейлеров, таких как Proshop, карты уже вернулись в продажу. Компания не объясняет, что изменилось за время паузы, и не комментирует региональные различия в доступности.

И всё же формулировка Asus в её официальном заявлении выглядит немного странно. Компания упоминает «дополнительное время для улучшения продукта», и всё выглядит так, что производителю действительно могло потребоваться дополнительное время, чтобы повысить качество продукта.

«Отзыв видеокарты ROG Matrix GeForce RTX 5090 не производится. Мы скорректировали первоначальный график, чтобы предоставить дополнительное время для доработки продукта и обеспечения оптимального взаимодействия с клиентами. Продукция поступит к нашим партнёрам в течение ближайших нескольких дней. Доступность может варьироваться в зависимости от региона», — заявил представитель компании по связям с общественностью через ComputerBase.

Asus также уточнила, что видеокарты, проданные до официального запуска по предварительным заявкам в Proshop, могут остаться у своих владельцев. С этими устройствами «неизвестных проблем» нет, и компания не требует от покупателей их возврата или обмена.

Как пишет портал VideoCardz, по неофициальным данным, у некоторых ROG Matrix GeForce RTX 5090 возникали проблемы с определёнными моделями мониторов. Однако никаких технических подробностей или подтверждений того, что именно это стало причиной задержки поставок, нет. VideoCardz ссылается на заявления некоторых обозревателей. Также неясно, имеют ли карты, поступившие в продажу сейчас, какие-либо аппаратные или программные отличия от первой партии ускорителей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хакеры Everest взломали Asus и украли более 1 Тбайт данных, включая исходный код камеры фирменных смартфонов
Asus приостановила поставки дорогущей GeForce RTX 5090 ROG Matrix Platinum 30th Anniversary Edition из-за «проблем с качеством»
Asus ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 показалась в Европе по цене выше €4000
«Хорошие новости»: поставщики серверов воодушевились снятием запрета на поставки Nvidia H200 в Китай
Google с помощью TPU сможет отщипнуть десятки миллиардов от ИИ-пирога, который почти единолично «поедает» Nvidia
В США арестовали организаторов контрабанды ИИ-ускорителей Nvidia в Китай на $160 млн
Теги: geforce rtx 5090, asus, видеокарта
geforce rtx 5090, asus, видеокарта
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.