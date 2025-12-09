Сегодня 09 декабря 2025
Австралия запретила YouTube и все соцсети детям до 16 лет — первой в мире, но явно не последней

В Австралии вступил в силу закон, запрещающий детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Это первая в мире подобная инициатива, применённая на национальном уровне. Под запрет попали десять крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram и Facebook, а также другие популярные сервисы. Платформам предписано блокировать доступ несовершеннолетних под угрозой штрафа до 49,5 млн австралийских долларов (около $33 млн), сообщает Reuters.

Источник изображения: Sara Kurfeß/Unsplash

Источник изображения: Sara Kurfeß/Unsplash

Однако закон вызвал неоднозначную реакцию. Технологические корпорации и защитники свободы слова выступили против, тогда как родительские организации и эксперты по защите детей поддержали меру. Как отметил профессор интернет-исследований Кертинского университета (Curtin University)в Австралии Тама Ливер (Tama Leaver), «Австралия — первая страна, которая приняла подобные ограничения, но вряд ли окажется последней», добавив, что этот шаг стал «предвестником глобальных изменений» в регулировании цифровых платформ.

Инициатива завершает год дискуссий о том, возможно ли технически и юридически отстранить детей от технологий, ставших неотъемлемой частью повседневной жизни. Теперь начинается своего рода «живой эксперимент», результаты которого будут анализировать законодатели в других странах, разочарованные, по их словам, медлительностью техноиндустрии в реализации мер по снижению вредного воздействия на детей.

Правительства стран, начиная от Дании до Малайзии, а также некоторые штаты США, заявили о планах аналогичных шагов. Всё это происходит на фоне того, что четыре года назад утечка внутренних документов Meta показала, что компания знала о негативном влиянии своих продуктов на подростков и суицидальные мысли среди них, но публично отрицала это влияние.

Хотя первоначально запрет охватывает десять платформ, Австралия заявляет, что список будет меняться по мере появления новых продуктов и перехода молодых пользователей на альтернативные сервисы. Из первоначального списка все платформы, кроме X, принадлежащего Илону Маску (Elon Musk), заявили о готовности соблюдать закон, используя методы определения возраста. К ним относятся вывод возраста на основе онлайн-активности пользователя, анализ по селфи, проверка загруженных удостоверений личности или данных привязанного банковского счёта. Для самих же соцсетей, пишет Reuters, эта мера знаменует новую эру структурной стагнации, поскольку, как показывают исследования, число пользователей перестаёт расти, а время, проводимое на платформах, сокращается.

При этом платформы заявляют, что почти не получают дохода от показа рекламы пользователям младше 16 лет, но подчёркивают, что запрет «прервёт конвейер» будущей аудитории. Согласно данным правительства, непосредственно перед введением запрета соцсетями пользовались 86 % австралийцев в возрасте от 8 до 15 лет.

Источник:

австралия, социальные сети
