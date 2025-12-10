Microsoft выпустила последнее обновление для Windows 11 в этом году

Microsoft выпустила последнее обновление безопасности (KB5072033) для Windows 11 в 2025 году. Оно предлагает ряд новых функций и изменений, которые завершают год. Среди них — улучшения «Проводника» и общего доступа к файлам, интеграция с мобильными устройствами, функции для повышения удобства использования и многое другое.

Главным преимуществом этого обновления является более последовательный тёмный режим в «Проводнике», который теперь применяется в том числе к всплывающим окнам и таким окнам, как интерфейс копирования файлов и запросы на удаление. Теперь также можно отключить панель перетаскивания, которая появляется в верхней части экрана при захвате и перетаскивании файла в «Проводнике».

Другие улучшения включают: панель поиска Windows, которая теперь соответствует размеру меню «Пуск»; возможность перехода к следующему фону, если функция «Windows: интересное» установлена в качестве обоев по умолчанию для экрана блокировки рабочего стола; а также тактильную обратную связь при прикреплении приложений и перетаскивании файлов с помощью совместимого периферийного устройства. Как и всегда, многие новые функции внедряются постепенно, поэтому их можно и не увидеть сразу после установки сегодняшнего обновления.

В обновление также включены следующие исправления:

обновление устраняет проблему, из-за которой функция Ask Copilot не активировала окно Click to Do, как ожидалось. Теперь это окно появляется на переднем плане при обмене данными с Copilot;

обновление устраняет проблему, из-за которой «Проводник» кратковременно мигал белым цветом при переходе между страницами. Эта проблема могла возникнуть после установки обновления KB5070311;

обновление устраняет проблему, из-за которой внешние виртуальные коммутаторы теряли привязки к физическим сетевым адаптерам (NIC) после перезагрузки хоста. В этом случае коммутаторы возвращались во внутренний режим, что приводило к потере сетевого подключения виртуальных машин и блокировке нормальной работы сервера;

Invoke-WebRequest теперь включает запрос на подтверждение с предупреждением о риске выполнения скрипта. Вы можете продолжить или отменить запрос. Дополнительные сведения см. в статьяхCVE-2025-54100 иKB5074596: PowerShell 5.1: предотвращение выполнения скриптов из веб-контента.

Помимо новых функций, Microsoft подтвердила одну известную проблему, о которой следует знать: опция ввода пароля на экране входа может быть невидимой, хотя она по-прежнему доступна для нажатия. Необходимо нажать на пустое место, где обычно находится опция ввода пароля.