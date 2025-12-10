Nintendo подешевела на $14 млрд из-за дефицита памяти

Акции Nintendo упали на 4,7 % и достигли самого низкого уровня с мая — у инвесторов возникли опасения, что резкий рост цен на компоненты, и в первую очередь чипы памяти, спровоцирует снижение прибыли у японской компании.

Как и другие игроки технологической отрасли, японский игровой гигант оказался перед лицом дефицита и подорожания чипов памяти, и над популярной новой консолью Switch 2 нависла угроза снижения рентабельности. В текущем квартале цена на модули оперативной памяти ёмкостью 12 Гбайт в Switch 2 выросла на 41 %, а накопители NAND для устройства подорожали на 8 %, подсчитали аналитики TrendForce. Акции Nintendo снижались семь из восьми торговых дней в декабре — за это время компания потеряла в цене $14 млрд.

Производители ПК, в том числе американские HP и Dell, предупредили, что в следующем году их продукция может подорожать, потому что стоимость компонентов растёт беспрецедентными темпами. Дорожают карты памяти, и это важно из-за ограниченного объёма встроенного накопителя Switch 2; игры сторонних разработчиков оказываются дороже из-за потребности во внешнем хранилище.

Ещё один тревожный для Nintendo сигнал — преждевременное снижение цен на Switch 2, которая на момент начала продаж разлеталась быстрее, чем любая другая приставка в истории. Но теперь нет ясности, сможет ли она сохранить свою популярность, особенно среди игроков, которые не относятся к приверженцам марки Nintendo.