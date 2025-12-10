Steam снова заработал на Windows 7 благодаря фанатскому бэкпорту

Valve прекратила официальную поддержку Windows 7 и Windows 8.x в прошлом году, тем самым вынуждая геймеров переходить на Windows 10 и Windows 11. Теперь же пользователи старых версий операционной системы снова могут взаимодействовать со Steam благодаря бэкпорту от энтузиаста, известного под ником Eazy Black.

Для создания модифицированной версии клиента Steam он использовал бета-версию приложения, которая была выпущена 4 декабря 2025 года. Модифицированный клиент доступен для скачивания на сайте энтузиаста с отдельными ссылками для каждой операционной системы. Отмечается, что для корректной работы клиента Steam от Eazy Black потребуется наличие нескольких обновлений для ОС.

По данным источника, модифицированный клиент может нормально работать даже в ранних сборках Windows 7, если на компьютере установлены пакеты обновлений Windows 7 Service Pack 1 (KB976932), KB2999226 и либо KB3080149, либо KB4474419. Последние два пакета особенно важны, поскольку они добавляют поддержку подписи кода SHA-2 в Windows 7.

Windows 7 была одной из самых успешных ОС Microsoft, в том числе потому, что позволила пользователям забыть о том, насколько проблемной была Windows Vista. Позднее в Windows 8 софтверный гигант навязал пользователям радикальные изменения интерфейса, из-за чего ОС получила гораздо более неоднозначную реакцию. Официальная поддержка Windows 7 завершилась 10 лет назад, а программа расширенной поддержки — в 2023 году.

Геймеры обычно быстро отказываются от устаревших ОС в пользу более новых версий. Вероятно, уже неподдерживаемая Windows 10 в скором времени покинет список наиболее популярных платформ в Steam. Тем не менее, Windows 10 и Windows 11 имеют общую кодовую базу и платформу приложений. Это означает, что программа поддержки Windows 10 может оставаться актуальной ещё несколько лет.