Сегодня 10 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Steam снова заработал на Windows 7 благо...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Steam снова заработал на Windows 7 благодаря фанатскому бэкпорту

Valve прекратила официальную поддержку Windows 7 и Windows 8.x в прошлом году, тем самым вынуждая геймеров переходить на Windows 10 и Windows 11. Теперь же пользователи старых версий операционной системы снова могут взаимодействовать со Steam благодаря бэкпорту от энтузиаста, известного под ником Eazy Black.

Источник изображения: techspot.com

Источник изображения: techspot.com

Для создания модифицированной версии клиента Steam он использовал бета-версию приложения, которая была выпущена 4 декабря 2025 года. Модифицированный клиент доступен для скачивания на сайте энтузиаста с отдельными ссылками для каждой операционной системы. Отмечается, что для корректной работы клиента Steam от Eazy Black потребуется наличие нескольких обновлений для ОС.

По данным источника, модифицированный клиент может нормально работать даже в ранних сборках Windows 7, если на компьютере установлены пакеты обновлений Windows 7 Service Pack 1 (KB976932), KB2999226 и либо KB3080149, либо KB4474419. Последние два пакета особенно важны, поскольку они добавляют поддержку подписи кода SHA-2 в Windows 7.

Windows 7 была одной из самых успешных ОС Microsoft, в том числе потому, что позволила пользователям забыть о том, насколько проблемной была Windows Vista. Позднее в Windows 8 софтверный гигант навязал пользователям радикальные изменения интерфейса, из-за чего ОС получила гораздо более неоднозначную реакцию. Официальная поддержка Windows 7 завершилась 10 лет назад, а программа расширенной поддержки — в 2023 году.

Геймеры обычно быстро отказываются от устаревших ОС в пользу более новых версий. Вероятно, уже неподдерживаемая Windows 10 в скором времени покинет список наиболее популярных платформ в Steam. Тем не менее, Windows 10 и Windows 11 имеют общую кодовую базу и платформу приложений. Это означает, что программа поддержки Windows 10 может оставаться актуальной ещё несколько лет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новый контент, геймплейные улучшения и «крайне положительные» отзывы в Steam: для The Alters вышло крупнейшее обновление с релиза
Амбициозный мод Team Fortress 2 Classic спустя десять лет разработки выйдет в Steam — дата релиза и тизер Team Fortress 2 Classified
«Смешанные» отзывы в Steam не помеха: аддон The Forsaken Hollows для Elden Ring Nightreign уже стал хитом продаж
По Cyberpunk 2077 выйдет настольная карточная игра от бывших разработчиков Marvel Snap — первый трейлер и детали Cyberpunk: Trading Card Game
Новый трейлер амбициозного российского боевика «Война Миров: Сибирь» показал реальный геймплей и подтвердил, когда выйдет игра
На The Game Awards 2025 анонсируют следующую игру от разработчиков Baldur's Gate 3 — фанаты Divinity будут довольны
Теги: steam, windows 7, игры
steam, windows 7, игры
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.