Российского дистрибьютора смартфонов Samsung и Tecno обанкротят по инициативе «Сбера»

В январе 2026 года Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление «Сбера» о банкротстве ООО «ТФН» — выступающая под брендом TFN компания занималась оптовой торговлей смартфонами, оптикой и товарами для автомобилей. В текущем году это уже второй дистрибьютор, к которому возникли претензии у кредиторов — первой стала «Марвел-Дистрибьюция».

Источник изображений: tfnopt.ru

В Арбитражный суд Москвы 27 октября поступили два заявления о признании ООО «ТФН» банкротом: от «Сбера» и от самой компании. Первым будет рассматривать иск от кредитора — слушание назначено на 21 января 2026 года. ООО «ТФН» было зарегистрировано в 2009 году; портфель брендов компании включает 48 марок, у неё 70 партнёров, гласит информация на её сайте. TFN, в частности, работала с такими брендами как Tecno, Samsung, Realme, Sher-Khan, Apple, Mio, Dyson и Kivi, сообщили собеседники Forbes. С 2022 года дистрибьютор стал активнее работать с китайскими партнёрами, но также поставлял продукцию по каналам параллельного импорта. У TFN были филиалы в Беларуси и Казахстане.

В рекордный 2021 год выручка компании достигала 33 млрд руб; в 2022 год этот показатель снизился до 29,37 млрд руб., из которых на средства связи и мобильную электронику пришлись 23,5 млрд руб. TFN сумела оперативно заместить в своём ассортименте ушедшие из России бренды и наладить поставки по схемам параллельного импорта. Помимо продажи продукции свои партнёров, компания активно развивала собственную торговую марку, под которой продавались аксессуары и зарядные устройства. Важным направлением деятельности стала продажа систем автосигнализации Scher-Khan. В активах TFN значились также корпоративный мессенджер с функцией видеосвязи Confee и марка товаров умного дома SLS.

Сложности у компании начались из-за просрочки выполнения финансовых обязательств, считают эксперты. Когда Samsung официально работала в России, она предоставляла местным партнёрам кредитное плечо, которое перекрывало более 60 % необходимых оборотных средств. В последние годы TFN приходилось привлекать средства от других компаний, и это было затруднительно из-за высокой ключевой ставки Банка России — для низкомаржинального оптового бизнеса она оказалась неподъёмной. Высокая ключевая ставка отрицательно сказалась и на потребительском спросе — подорожали розничные и автокредиты.

Ещё одной проблемой стало банкротство сети «Связной», которая осталась должна компании 308 млн руб. — это сократило её оборотный капитал. В 2022 и 2023 годах у российских оптовиков на месяцы задерживались грузы в европейских портах, деньги не доходили до партнёров или блокировались в банках, которые оказались под санкциями. Дополнительным негативным фактором стал дорогой доллар в конце 2024 года — закупленные в этот период товары впоследствии пришлось распродавать по более низкой цене. Эксперты не считают, что банкротство TFN резко изменит правила игры на российском рынке, хотя компания и была крупным игроком.

Теги: сбер, дистрибуция, банкротство
