Новая студия соавтора The Last of Us и Uncharted 4 показала тизер первой игры — её анонсируют на The Game Awards 2025

Основанная соавтором The Last of Us и сорежиссёром Uncharted 4: A Thief’s End Брюсом Стрейли (Bruce Straley) американская студия Wildflower Interactive спустя три года наконец почти готова представить свою амбициозную дебютную игру.

Как сообщил ведущий и исполнительный продюсер The Game Awards 2025 Джефф Кейли (Geoff Keighley), полноценная премьера первого проекта Wildflower Interactive состоится на предстоящей премии.

Анонс сопровождался 30-секундным тизером будущей игры Wildflower Interactive. В ролике запечатлён лесной пейзаж с покосившимся деревянным указателем, звуками природы и отдалёнными человеческими голосами на заднем плане.

Никаких подробностей проекта (вроде его названия или сроков выхода) видео не содержит, но позволяет оценить визуальный стиль — реалистичная графика с применением технологии сел-шейдинга.

В 2022 году Стрейли рассказывал, что после ухода из индустрии не мог забыть идею, которую вместе с друзьями превратил в несколько прототипов. Тогда разработчик твёрдо решил сделать эту игру и основать в рамках инициативы компанию.

Дебютный проект Wildflower Interactive создаётся при поддержке «замечательного партнёра», который поможет студии охватить как можно более широкую аудиторию. По словам Стрейли, он никогда ни во что похожее не играл.

Трансляция The Game Awards 2025 стартует 12 декабря в 3:30 по московскому времени. Помимо громких анонсов и мировых премьер, на церемонии ожидается награждение лучших игр уходящего года.