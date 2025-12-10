Сегодня 10 декабря 2025
Новости Hardware

Открыта древнейшая сверхновая в истории наблюдений — она вспыхнула на заре Вселенной

Командная работа астрономов всего за 17 часов привела к удивительному открытию самой древней в истории наблюдений сверхновой. Последнюю точку в её обнаружении поставил телескоп «Джеймс Уэбб», доказав, что способен разглядеть отдельные звёзды даже на удалении 13 млрд световых лет — на заре Вселенной.

Художественное представление. Источник изображения: ESA

Художественное представление. Источник изображения: ESA

Предыдущий рекорд также был поставлен космическим телескопом «Джеймс Уэбб». В 2024 году с его помощью нашли сверхновую на удалении 1,8 млрд световых лет после Большого взрыва. Новое открытие сделано для сверхновой на удалении 750 млн лет после Большого взрыва или ещё на 1 млрд лет раньше.

Всё началось 14 марта 2025 года, когда франко-китайский гамма-телескоп SVOM обнаружил гамма-всплеск GRB 250314A. Направление на источник всплеска помогла определить космическая обсерватория NASA Swift. Испанская обсерватория Nordic Optical Telescope (NOT) засекла инфракрасное послесвечение объекта и передала координаты на более крупные телескопы, в частности, на европейский Очень большой телескоп, который помог в расчёте красного смещения объекта и с определением его удалённости. Быстрая реакция коллег помогла организовать наблюдение за сверхновой с помощью «Уэбба», который привязал все данные к определённой звезде.

Более того, «Уэбб», используя инструменты NIRCam и другие, не только подтвердил происхождение сверхновой от коллапса массивной звезды, но и обнаружил её галактику-хозяина — тусклое красноватое пятно. Гамма-всплеск длился около 10 секунд, что типично для взрыва массивной звезды, а не слияния нейтронных звёзд. В отличие от современных сверхновых, которые ярче всего через несколько недель после вспышки, эта эволюционировала месяцами из-за растяжения света при его движении к нам со столь ранних времён.

Красное пятнышко в квадрате — увеличенное изображение вспышки сверхновой

Красное пятнышко в квадрате — увеличенное изображение вспышки сверхновой (нажмите для увеличения)

Сравнение с близкими сверхновыми показало поразительное сходство событий, хотя в ранней Вселенной звёзды были массивнее, беднее металлами, жили короче, а газ был непрозрачен для света в эпоху реионизации. Тем самым сделанное открытие подталкивает к мысли, что ключевые механизмы сверхновых остались такими же, как в ранней Вселенной. Различия в начальных условиях не привели к разительным отличиям в самих взрывах и последствиях, хотя для выяснения всех нюансов нужны дополнительные наблюдения.

Источник:

Теги: джеймс уэбб, космический телескоп, сверхновая, вселенная
