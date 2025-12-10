В России выписан первый штраф за поиск экстремистских материалов в интернете

В России впервые выписан штраф за поиск экстремистских материалов в интернете по статье 13.53 КоАП — решение вынес мировой судья Каменска-Уральского (Свердловская область), правонарушителя обязали заплатить 3000 рублей. При этом сам обвиняемый виновным себя не признал и заявил, что на запрещённые материалы наткнулся случайно, а не искал их целенаправленно.

Обвиняемым оказался медицинский работник, который находясь в общественном транспорте в помощью своего смартфона нашёл в интернете информацию, связанную с террористическими и запрещёнными в России организациями. По данным адвоката, через 15 минут после этого с его подзащитным связались сотрудники ФСБ, а вечером они взяли у него показания лично. Обвиняемый заявил, что случайно увидел информацию, которую правоохранительные органы расценивают как экстремистский контент.

Во время первого слушания по делу адвокат обвиняемого указал на то, что в материалах дела нет доказательств умышленного совершения правонарушения, а доказательная база ограничивается протоколом допроса с признанием и скриншотами с символикой запрещенных организаций. По ходатайству адвоката судья вернул протокол допроса в полицию для устранения процессуальных недочётов, после чего в материалах дела появилась конкретика — экстремистские материалы, к которым обвиняемый, по версии правоохранительных органов, намеренно получил доступ.

В июле Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за умышленный поиск в интернете материалов экстремистского характера и их открытие. Документ также предусматривает штрафы в размере до 500 тыс. руб. за рекламу средств обхода блокировок. Граждане, которых суд признал виновными в намеренном поиске экстремистских материалов, ждёт штраф в размере от 3000 до 5000 руб. — такие материалы включаются в соответствующий федеральный список.