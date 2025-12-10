Сегодня 10 декабря 2025
ChatGPT научился бесплатно редактировать фото в Photoshop и файлы PDF в Acrobat

Компания Adobe предоставила пользователям ChatGPT новые возможности для редактирования изображений и файлов формата PDF без необходимости переключаться между приложениями. Интеграция Photoshop, Acrobat и Adobe Express с ChatGPT позволит создавать дизайны или редактировать файлы посредством текстовых подсказок для ИИ-бота.

Источник изображений: Adobe

Приложения Adobe можно использовать бесплатно, а для их активации достаточно написать название нужного продукта вместе с загруженным файлом или текстовой подсказкой. К примеру, можно написать: «Adobe Photoshop, размой фон на этом изображении», — после чего ChatGPT отредактирует загруженный файл с учётом пожеланий пользователя. Повторно указывать названия нужных приложений для внесения дополнительных изменений в рамках одного диалога не нужно. В зависимости от полученных инструкций ChatGPT может предлагать несколько вариантов на выбор или предоставлять доступ к определённым элементам интерфейса, которыми пользователь может управлять вручную — например, для регулировки яркости и контрастности.

Приложения Adobe в ChatGPT не предоставят доступ ко всем функциям, доступным в десктопных версиях. Вместо этого пользователи смогут редактировать отдельные участки изображений, применять различные эффекты и настраивать параметры изображений, такие как яркость, контрастность и экспозиция. Acrobat в ChatGPT поможет редактировать уже созданные PDF-файлы, сжимать и конвертировать документы в формат PDF, извлекать текст или таблицы, а также объединять несколько файлов. С помощью Adobe Express пользователи ChatGPT смогут создавать и редактировать дизайны — например, плакаты, приглашения и др. Если возможностей, предлагаемых в ChatGPT, окажется недостаточно, пользователь сможет продолжить работу с начатыми проектами в полноценных версиях приложений Adobe.

Приложения Adobe для ChatGPT можно использовать при взаимодействии с ИИ-ботом на компьютерах, в веб-версии и на iOS. На Android пока доступно только Adobe Express, а поддержка Photoshop и Acrobat появится позднее.

