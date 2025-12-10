Сегодня 10 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники В России разработали системы для запуска...
реклама
Новости Hardware

В России разработали системы для запуска 65-нм техпроцесса — технология появилась у Intel ещё 20 лет назад

В России впервые созданы отечественные кластерные системы для плазмохимического осаждения (ПХО) и травления (ПХТ), необходимые для выпуска интегральных микросхем по топологическим нормам 65 нм, сообщают «Ведомости». Разработка выполнена научно-исследовательскими институтами НИИМЭ и НИИТМ, входящими в группу компаний «Элемент». Оборудование рассчитано на работу с кремниевыми пластинами диаметром 200 и 300 мм, что соответствует требованиям современных производств.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

По заявлению компании, российские институты вошли в число пяти мировых организаций, обладающих компетенциями в создании подобных систем. Основную роль в реализации проекта сыграл НИИМЭ, который обеспечил строительство чистых помещений, монтаж опытных образцов, а также разработку и испытание технологических процессов. НИИТМ, выступивший в качестве ключевого соисполнителя, отвечал за конструирование самого оборудования и участвовал в его испытаниях.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак подчеркнул, что установки для 65-нм техпроцесса на 300-мм пластинах удовлетворяют перспективные потребности отечественной микроэлектроники. Особое значение, по его словам, имеет модульная архитектура платформы, позволяющая внедрять новые процессы на существующих производственных линиях и использовать её как основу для дальнейшего перехода к освоению последующих, более продвинутых технологических норм.

Тут стоит отметить, что мировые лидеры полупроводниковой индустрии освоили 65-нм техпроцесс ещё в 2004 году, а массовое производство чипов на нём стартовало в 2006-м — это были Intel Pentium 4 (Cedar Mill), Intel Core, Core 2 и Core 2 Duo. Но вместе с тем для производства различных микросхем, например простых контроллеров и датчиков, данный техпроцесс используется до сих пор.

Как пояснили в «Элементе», оборудование совместимо как с действующими, так и с будущими производствами, ориентированными на 200-мм пластины. Генеральный директор НИИМЭ Александр Кравцов и гендиректор НИИТМ Михаил Бирюков назвали создание отечественных кластерных систем для ПХО и ПХТ ключевым шагом к технологической независимости российской микроэлектроники.

Одновременно Шпак сообщил 25 ноября о недофинансировании со стороны федеральной программы развития электронного машиностроения на сумму 33,1 млрд рублей. По его данным, финансирование в этом плане сократилось на десятки миллиардов, в связи с чем, к концу 2025 года «отставание в реализации НИОКР достигнет более 60 проектов».

По словам Шпака в 2024 году планировалось выделить на развитие программы 43,3 млрд рублей, но фактически было выделено лишь 23,7 млрд. В 2025 году вместо планируемых 40 млрд рублей реальные расходы составили 15,7 млрд. На 2026 год запланировано 30 млрд рублей, на 2027 и 2028 годы по 25 млрд рублей ежегодно.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Госдуме призвали «немедленно, в скорейшие сроки» сделать российский аналог Roblox
Pantum представила в России лазерные МФУ Utility с автоматической двухсторонней печатью до формата A3
По итогам IPO «Базис» привлёк 3 млрд рублей, а оценка капитализации составила 18 млрд рублей
Рынок ИИ-серверов к 2030 году вырастет в шесть раз до $850 млрд, сопутствующие сегменты будут развиваться гармонично
Lenovo выпустит геймерский ноутбук с раздвижным OLED-дисплеем
Google с помощью TPU сможет отщипнуть десятки миллиардов от ИИ-пирога, который почти единолично «поедает» Nvidia
Теги: россия, технологии
россия, технологии
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.