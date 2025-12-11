Сегодня 11 декабря 2025
NASA потеряло связь с зондом MAVEN на орбите Марса — шансы на восстановления есть

Американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что потеряло связь с межпланетным спутником MAVEN, занимающимся изучением Марса. Команда миссии пытается восстановить контакт с зондом.

Иллюстрация MAVEN. Источник изображения: NASA’s Goddard Space Flight Center

Иллюстрация MAVEN. Источник изображения: NASA / Goddard Space Flight Center

MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) — одна из всего лишь трёх миссий NASA, действующих в настоящее время вокруг Марса, а зонд MAVEN является одним из пяти космических аппаратов, служащих ретранслятором связи для марсоходов агентства на поверхности Красной планеты.

В ходе плановых операций 6 декабря сеть дальней космической связи NASA (DSN) потеряла связь с зондом MAVEN, когда тот находился на орбите над дальней стороной Марса (отвёрнутой от Земли). Временная потеря связи с космическими аппаратами, находящимися за объектами их исследования, например Луной или, в данном случае, Марсом, вполне ожидаема. Однако в сообщении NASA от 9 декабря говорится, что прогнозируемого восстановления связи с аппаратом MAVEN не произошло. «Группы, отвечающие за космический аппарат и его операции, расследуют эту аномалию, чтобы устранить проблему», — говорится в заявлении аэрокосмического агентства.

Космический зонд MAVEN был запущен на ракете-носителе Atlas V компании ULA в ноябре 2013 года. Он оснащён различными научными инструментами для изучения эволюции марсианской атмосферы и её взаимодействия с солнечным ветром. Зонд прибыл к Красной планете спустя 10 месяцев после своего запуска и всё последнее десятилетие оставался в рабочем состоянии.

Помимо своей научной миссии MAVEN также служит важнейшим связующим звеном с другими космическими миссиями на поверхности Марса. Он работает в тандеме с орбитальными аппаратами NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и Odyssey, а также с аппаратами Европейского космического агентства Mars Express (MEX) и ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), обеспечивая ретрансляцию связи по всей планете для марсоходов NASA Perseverance и Curiosity.

Согласно заявлению NASA, данные с MAVEN указывали на номинальную траекторию и нормальное рабочее состояние систем космического аппарата до его исчезновения за Красной планетой. Команда миссии предполагает, что орбита спутника осталась неизменной, несмотря на причины сбоя связи. Операторы NASA и системы дальней космической связи продолжают попытки восстановить контакт с космическим аппаратом по его прогнозируемой орбите, одновременно работая над определением причины потери связи и поиском решения проблемы.

В заявлении NASA указывается, что дополнительная информация о состоянии MAVEN будет предоставлена по мере её поступления.

Теги: maven, nasa, космический зонд, марс
