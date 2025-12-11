Сегодня 11 декабря 2025
Huawei достроила завод во Франции — и теперь не знает, что с ним делать

Будущее недавно построенного завода Huawei на востоке Франции, расположенного примерно в 20 километрах к северу от Страсбурга, оказалось туманным. У компании возникли сомнения по поводу перспектив предприятия ввиду замедленного внедрения сетей 5G в Европе и ужесточения позиции правительств некоторых стран в отношении использования китайского телекоммуникационного оборудования.

Источник изображения: boliviainteligente/Unsplash

Источник изображения: boliviainteligente/Unsplash

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, завод площадью 52 000 квадратных метров, строительство которого было завершено в сентябре, до сих пор не введён в эксплуатацию, а сама Huawei не определилась с дальнейшими шагами.

Пять лет назад Huawei заявила о намерении инвестировать 200 миллионов евро (около $233 млн) в производство оборудования для базовых станций беспроводной связи для европейских операторов связи, обещая создать до 500 рабочих мест. Однако с тех пор многое изменилось: Европа ужесточила подход к торговым отношениям с Китаем, а Германия недавно запретила использование китайских компонентов в будущих сетях 6G. Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) также учредил экспертную комиссию для пересмотра торговой политики в отношении Пекина. Ранее США призывали европейских союзников не допускать Huawei к строительству инфраструктуры 5G.

Региональное правительство Гранд-Эст отменило согласованную ранее субсидию в размере 800 000 евро из-за отсутствия ясности в отношении проекта, сообщил представитель администрации региона. Источник в Елисейском дворце отметил, что Франция заинтересована в привлечении китайских инвестиций, но подчеркнул, что вопросы телекоммуникаций и стратегических коммуникаций находятся в сфере национального суверенитета, что логично влечёт за собой введение соответствующих ограничений в случае Huawei.

В итоге Евросоюз принял меры по постепенному отказу от китайского оборудования, хотя операторы в таких крупных странах, как Испания и Германия, сопротивляются их реализации. По оценкам консультанта в области телекоммуникаций Джона Странда (John Strand), Huawei на текущий момент сохраняет долю в 35–40 % на рынке установленного оборудования 4G и 5G в Европе, оставаясь одним из ведущих поставщиков. Тем не менее, рост оказался медленнее ожидаемого, а позиции европейских правительств по китайскому оборудованию ужесточаются. В частности, Мерц подтвердил, что Германия в следующем году начнёт замену компонентов Huawei в ядре своей сети 5G.

Жан-Люк Бейя (Jean-Luc Beylat), председатель французской организации по технологическим инновациям Systematic Paris-Region и советник регулятора ARCEP, заявил, что изначальные амбиции Huawei были высоки благодаря качественной продукции, однако обеспокоенность по поводу безопасности замедлила их реализацию. Он также отметил, что рынок 5G в Европе оказался менее динамичным, чем прогнозировалось, а внедрение технологий в промышленности идёт медленнее. В то же время Huawei демонстрирует значительный рост в других сегментах, включая смартфоны и технологии для автономного вождения, что помогает компании восстановить выручку до уровня 2020 года. По словам Странда, Huawei вынуждена перераспределять ресурсы с учётом приоритетов.

Теги: huawei, евросоюз
