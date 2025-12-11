Сегодня 11 декабря 2025
Kioxia выпустила твердотельные накопители Exceria Pro G2 — PCIe 5.0, до 4 Тбайт и до 14 900 Мбайт/с

Компания Kioxia представила серию твердотельных накопителей Exceria Pro G2 PCIe 5.0. В неё вошли модели SSD ёмкостью 1, 2 и 4 Тбайт. В пресс-релизе компании отмечается, что новинки используют высокопроизводительные чипы флеш-памяти BiCS Flash TLC 3D.

Источник изображений: Kioxia

Источник изображений: Kioxia

Для модели Exceria Pro G2 PCIe 5.0 ёмкостью 1 Тбайт заявляется скорость последовательного чтения до 14 400 Мбайт/с и последовательной записи до 12 700 Мбайт/с; для модели ёмкостью 2 Тбайт — до 14 900 и 13 400 Мбайт/с; а для модели на 4 Тбайт — до 14 900 и 13 700 Мбайт/с соответственно. Производительность в операциях случайного чтения у новинок достигает 2 млн IOPS, а записи — 1,95 млн IOPS.

Ресурс работы у модели на 1 Тбайт заявлен на уровне 600 TBW (терабайт перезаписанной информации), у модели на 2 Тбайт — 1200 TBW, а у версии на 4 Тбайт — 2400 TBW. На все модели предоставляется пятилетняя гарантия производителя.

Накопители не оснащены радиаторами охлаждения. Стоимость новинок не сообщается. В продаже указанные SSD появятся до конца текущего года.

Источник:

kioxia, ssd, pci express 5.0, твердотельный накопитель
