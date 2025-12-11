DeepSeek заподозрили в использовании контрабандных ускорителей Nvidia Blackwell

Ещё на этапе первичного успеха DeepSeek эту китайскую компанию американские чиновники подозревали в использовании для обучения своих ИИ-моделей полученных нелегально ускорителей Nvidia с архитектурой Hopper. В новом варианте подозрений уже фигурируют более совершенные укорители Blackwell. Сама Nvidia пока считает эти подозрения бездоказательными.

Как сообщает The Information, ускорители Blackwell в условиях экспортных ограничений США попали в руки DeepSeek якобы в результате сложной многоэтапной операции. Сперва они будто бы были доставлены в те страны, которые имеют возможность их получать без ограничений, затем были разобраны на части, в таком виде отправлены в Китай, а после собраны в исходное состояние уже на территории КНР.

Представители Nvidia эту историю прокомментировали следующим образом: «Мы не получили каких-либо улик или подтверждений скрытных ЦОД, собранных для введения в заблуждение нас или наших OEM-партнёров, а затем разобранных, отправленных нелегальными путями и заново собранных в каком-то другом месте. Хотя подобные подозрения кажутся нам надуманными, мы изучаем любые получаемые сигналы».

На этой неделе стало известно, что после многочисленных попыток руководства Nvidia убедить американские власти разрешить поставки ускорителей Blackwell в Китай, президент Дональд Трамп (Donald Trump) позволил отгружать проверенным получателям более старые ускорители H200, которые всё равно в несколько раз превосходят по быстродействию те же H20, разрешённые для поставок ранее. Компаниям Intel и AMD будут предоставлены сопоставимые экспортные возможности, но поставки ускорителей Blackwell и более совершенных Rubin в Китай по официальным каналам будут по-прежнему запрещены.