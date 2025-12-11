Сегодня 11 декабря 2025
В Android теперь можно транслировать видео экстренным службам

Google объявила о запуске функции Android Emergency Live Video — владельцы смартфонов получили возможность транслировать видео при обращении в экстренные службы. Это окажется полезным при необходимости оперативно предоставить специалистам дополнительные сведения при автомобильных авариях, пожарах и прочих угрожающих здоровью и жизни человека инцидентах.

Источник изображения: blog.google

Источник изображения: blog.google

Для работы этой функции не нужно что-то настраивать: во время звонка или при получении сообщения оператор экстренной службы отправляет запрос на устройство, и пользователю остаётся его только принять. Приняв запрос, владелец смартфона начинает прямую трансляцию видео с камеры устройства в зашифрованном формате, и её в любой момент можно прервать.

«В одно касание вы можете запустить безопасную трансляцию с вашей камеры, которая позволит экстренным службам оперативно оценить ситуацию и оказать вам необходимую в данный момент помощь. Картинка в реальном времени также поможет им руководить вашими действиями, такими как сердечно-лёгочная реанимация, до прибытия помощи», — говорится в блоге Google.

На устройствах под управлением платформ Google Android и Apple iOS предусмотрены несколько функций безопасности: экстренный сигнал SOS, обнаружение столкновений транспорта и падений человека, а также спутниковые службы определения местоположения. Android Emergency Live Video поддерживается на смартфонах под управлением Android 8 и более поздних версий; работать с этой функцией сейчас могут экстренные службы США, а также некоторых регионов Германии и Мексики.

Теги: google, android, экстренные вызовы
