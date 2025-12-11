Сегодня 11 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости материнские платы MSI представила материнские платы X870E ...
реклама
Новости Hardware

MSI представила материнские платы X870E Max и Evo, готовые к будущим процессорам AMD Ryzen

Компания MSI не стала дожидаться выставки CES и уже представила новые модели материнских плат серий Max и Evo, одной из ключевых особенностей которых является увеличенный до 64 Мбайт BIOS, в том числе для поддержки будущих процессоров AMD Ryzen. В серию вошли модели MEG X870E Ace MAX, MAG X870E Tomahawk Max WiFi, MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI и MPG X870i Edge Ti Evo WIFI. Также представлена модель Pro X870E-S Evo WIFI. Все платы поддерживают чипы Ryzen 7000, 8000 и 9000.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Компания заявляет, что платы «готовы к процессорам AMD следующего уровня», явно намекая на грядущий анонс новых моделей Ryzen 9000X3D, слухи и утечки о которых ходят последнее время. Как минимум одну такую модель случайно подтвердила сама AMD. Речь идёт о восьмиядерном Ryzen 7 9850X3D с увеличенной до 5,6 ГГц Boost-частотой. Оригинальный Ryzen 7 9800X3D имеет заявленную максимальную частоту 5,2 ГГц. В остальном чип сохранил характеристики оригинала, включая 96 Мбайт кеш-памяти L3+3D V-Cache. Официальный анонс чипа ожидается на выставке CES 2026 в январе. Расширенный до 64 Мбайт BIOS материнских плат MSI даёт больше запаса для микрокода актуальных моделей процессоров и будущих моделей Ryzen, включая ожидаемое поколение на архитектуре Zen 6. Кроме того, увеличенный BIOS хранит драйверы встроенной графики процессоров и дополнительные функции.

В рамках онлайн-стрима MSI объяснила, что предыдущие AM5-модели плат оснащены чипами BIOS ёмкостью 32 Мбайт, а новые модели Max и Evo получили микросхемы BIOS с вдвое увеличенным объёмом. Также новые платы оснащены специальным вспомогательным чипом OC Engine — внешним тактовым генератором, который позволяет платам устанавливать базовую частоту CPU независимо от частоты SoC процессора. MSI говорит, что сделано это для сохранения совместимости платформы AM5 с потенциальными будущими поколениями процессоров Ryzen без необходимости урезания некоторых функций из прошивок.

MSI также связывает OC Engine с новыми предустановками PBO Base Clock Booster в BIOS. На поддерживаемых платах пользователи смогут выбирать профили, которые автоматически повышают базовую тактовую частоту процессора примерно до 103 или 105 МГц, сохраняя при этом частоту SoC на уровне по умолчанию, избегая проблем со стабильностью, возникающих при одновременном разгоне всех компонентов.

Среди представленных плат модель MEG X870E Ace MAX является флагманской и предназначена в первую очередь для энтузиастов. Новинка оснащена очень мощной 21-фазной подсистемой питания VRM (схема 18+2+1). Производитель сделал акцент на большие возможности платы в разгоне различных комплектующих. Плата предлагает четыре порта USB-C (два 10 Гбит/с и два 40 Гбит/с), оснащена 5- и 10-Гбит/с сетевыми контроллерами, а также множеством портов USB Type-A, несколькими слотами M.2 для SSD PCIe 5.0 и PCIe 4.0.

Модели MAG X870E Tomahawk Max WiFi и MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI выполнены в стандартном форм-факторе ATX и построены на старшем чипсете X870E. В составе обеих плат используются 17-фазные подсистемы питания VRM (схема 14+2+1). Платы получили по одному разъёму USB Type-C (40 Гбит/с) с альтернативным режимом DisplayPort, что обеспечивает питание и вывод изображения по одному кабелю. Фронтальный разъём USB Type-C (20 Гбит/с) обеспечивает быструю зарядку мощностью 27 Вт для совместимых устройств. Модель Tomahawk предлагает наличие четырёх слотов M.2, модель Gaming Plus получила три M.2. Обе платы также оснащены 5-Гбит сетевыми адаптерами и поддержкой Wi-Fi 7. Модель MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI также будет доступна в версии PZ. Её особенность — все основные разъёмы питания расположены на обратной стороне.

Модель MPG X870i Edge Ti Evo WIFI выполнена в формате Mini-ITX и ориентирована на компактные белые сборки. Она оснащена 11-фазной подсистемой питания VRM (схема 8+2+1), слотом PCIe 5.0, двумя портами USB Type-C (40 Гбит/с) на задней панели и поддерживает Wi-Fi 7. Фронтальный разъём USB Type-C (20 Гбит/с) предлагает быструю зарядку мощностью 27 Вт. Плата поставляется со специальной картой расширения с несколькими разъёмами USB, SATA и одним слотом M.2.

Плата Pro X870E-S Evo WIFI разработана для удовлетворения широкого спектра вычислительных потребностей, будь то профессиональные задачи, бизнес-среда или повседневное использование. Она оснащена 12-фазной подсистемой питания VRM, предлагает поддержку Wi-Fi 7, 5G LAN, наличие механизмов для удобной установки и демонтажа комплектующих для SSD и видеокарты. Также новинка предлагает наличие портов USB Type-C (40 Гбит/с) и множества USB Type-A.

MSI позиционирует платы Max и Evo как готовые к будущему решения, поддерживающие не только грядущие процессоры Ryzen 9000X3D, но будущие чипы на базе Zen 6.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
MaxSun представила компактную, но мощную плату MS-iCraft X870M для «будущих Ryzen» с мощностью до 400 Вт
AMD незаметно выпустила шестиядерник Ryzen 5 7400 со встроенной графикой за €140
AMD случайно подтвердила подготовку Ryzen 7 9850X3D — до анонса осталось чуть больше месяца
Скоро на рынок хлынут материнские платы Gigabyte, собранные в Индии
Gigabyte анонсировала материнскую плату X870E Aero X3D Wood с отделкой под дерево
ASRock выпустила материнскую плату H610M COMBO с дополнительными слотами для памяти DDR4
Теги: amd x870e, материнские платы, msi
amd x870e, материнские платы, msi
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.